The Batman : nouvel extrait avec Catwoman et le Pingouin

The Batman, c’est la prochaine sensation de l’écurie DC Comics. Contrairement à Marvel et sa continuité, la Warner n’hésite pas à proposer des univers séparés. Le film de Matt Reeves se déroule dans sa propre timeline et Robert Pattinson enfile le costume du justicier. Si beaucoup d’informations sont connues, les fans guettent la moindre annonce à propos d’un projet attendu. Après une nouvelle bande-annonce centrée sur la romance entre Bruce Wayne et Selena Kyle, bonne nouvelle. The Batman partage un extrait mettant en scène Batman, Catwoman et le Pingouin. Une petite gourmandise pour les fans du super-héros.

30 secondes de The Batman offertes par la Warner

The Bat and the Cat are one helluva duet. See them only in theaters March 4. #TheBatman pic.twitter.com/QcfrtwglLv — The Batman (@TheBatman) January 4, 2022

Après plusieurs vidéos pour The Batman, la Warner offre un joli cadeau de début d’année aux fans. Un sport de 30 secondes dévoilant des images du long-métrage. Certaines connues, d’autres non. On découvre Batman, Catwoman et le Pingouin. Et un élément saute aux yeux : la relation entre Bruce Wayne et Selena Kyle semble au centre du récit. En plus d’une évidente tension amoureuse entre eux, les vidéos nous présentent une intimité. Rappelons que le synopsis officiel de The Batman, ces derniers se connaissent depuis l’enfance !

Dans The Batman, Bruce Wayne est Batman depuis deux ans. Le jeune homme arpente les rues de Gotham City, terrorisant les criminels. L’orphelin s’entoure d’alliés de confiance : Alfred Pennyworth et James Gordon, notamment. Il faut dire que les fonctionnaires et personnalités de la ville sont corrompus. Batman semble le seul espoir malgré son extrême violence.

Finalement, Batman croise la route d’un mystérieux tueur en série aux méthodes brutales. Le justicier croise la route de la pègre représentée par Oswald Cobblepot, alias le Pingouin. Ou encore Carmine Falcone. Le super-héros combat le crime avec Selina Kyle, ou plutôt Catwoman !

The Batman arrive dans les salles obscures le 2 mars 2022.

Source : flickeringmyth