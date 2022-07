The Boys : 7 différences entre les comics et la série Amazon

Crédit : Amazon Studios/Panini Comics

Entre les adaptations audiovisuelles et les comics, il existe toujours des différences. C’est le cas chez Marvel avec des écarts entre le MCU et la version papier. The Boys, dont l’interprète de Homelander imagine un « happy end » à son personnage, n’échappe pas à la règle. La série Prime Video basée sur la bande dessinée publiée entre 2006 et 2012 présente de nombreuses différences avec le matériau de base. Voici lesquelles !

7/ Composé V temporaire

Crédit : Amazon Studios

Vought a conçu un sérum appelé Composé V permettant aux super-héros d’acquérir leurs pouvoirs. Depuis, la société exerce un immense pouvoir et a pu créer plusieurs êtres surpuissants. Dans les comics, un Composé V temporaire apparaît dès la première mission des Boys. Hughie doit se l’injecter à peine introduit dans la team ! Pour la série, il faut attendre la saison 3 pour que ce sérum fasse son apparition.

Ryan et Becca

Crédit : Amazon Studios

Dans les comics et la série, Billy Butcher cherche à se venger de Homelander qui a violé et tué sa compagne Becka. Côté série, elle est toujours vivante et retenue par Vought avec son fils, Ryan. Mais dans les comics, l’enfant n’est jamais né et tue sa mère dans son ventre avec sa vision laser.

Lenny Butcher

Crédit : Panini Comics

Dans les comics et la série, Billy Butcher a subi des maltraitances pendant l’enfance avec son frère Lenny. Le petit protégé du leader des Boys meurt renversé par un bus dans les comics. Côté série, Lenny Butcher se suicide car son grand frère s’en est allé en le laissant avec leur père alcoolique.

Victoria Newman/Vic la Veep

Crédit : Amazon Studios

Victoria Newman est une femme dans la série. Un personnage très intelligent et puissant avec la capacité de littéralement faire exploser la tête des gens. Mais dans la version papier, il s’agit d’un homme appelé Victor Neuman qui n’est qu’un politicien simple d’esprit sans pouvoirs que Vought contrôle.

Black Noir

Crédit : Amazon Studios

Dans la série, Black Noir exécute les ordres de Vaught sans dire un mot pendant trois saisons après avoir été maltraité par Soldier Boy. Côté comics, c’est très différent. Le super-héros n’est autre qu’un clone de Homelander conçu pour garder l’original sous contrôle. Après une tentative de coup d’Etat, le leader des Sept se fait tuer par sa copie. Oui, Black Noir tue Homelander, ce n’est pas Billy Butcher !

Soldier Boy

Crédit : Amazon Studios

Jensen Ackles amène un gros plus dans la saison 3 de The Boys en tant que Solider Boy. Le premier héros de Vought finalement trahi par son équipe pour être emprisonné en Russie.

Côté comics, Soldier Boy est un titre détenu par plusieurs hommes après la mort du précédent. Le dernier en date n’est qu’un lâche pleurnichard prêt à tout pour entrer dans les Sept. Finalement, la série en fait une brute instable, une parodie de Captain America atteint d’un stress post-traumatique.

Le géniteur de Homelander

Crédit : Amazon Studios

Homelander est un sinistre homme-enfant dérangé. Isolé du contact humain et forcé de subir d’horribles expériences, le personnage souffre d’un gros problème d’ego. Il ne cherche que de l’attention et souhaite avoir sa propre famille.

Dans la série, Homelander a un enfant, Ryan, mais aussi un père biologique qui n’est autre que Soldier Boys. Ce qui est très différent dans les comics.

Côté comics, Vought a testé son Composé V sur plusieurs femmes enceintes handicapées. Quand Homelander naît, la multimationale élimine toutes les mères et les médecins impliqués en plus des preuves. La garçon a été étudié et testé dans un laboratoire avec une bombe H enchaînée à lui jusqu’à ce que la multinationale lui fasse confiance. Puis est venu le moment de le révéler au monde en tant que leader des Sept !

