The Boys dénonce la sexualisation des femmes, les collectionneurs s’intéressent aux cassettes VHS, un nouveau Din Djarin dans The Mandalorian, c’est le récap’ de la semaine￼

Le costume moulant de The Deep dans The Boys, les cassettes VHS ont le vent en poupe, Pedro Pascal répond à la rumeur qui plane autour du personnage de Din Djarin, c’est le récap de la semaine.

Cette semaine, on vous raconte comment la costumière de The Boys dénonce la sexualisation des femmes dans l’univers des super-héros, comment Amber Heard a finalement réussi à conserver son rôle dans Aquaman 2 et enfin pourquoi Obi-Wan appelle Dark Vador « Darth » dans l’épisode IV de Star Wars. Si vous êtes abonnés à Laposte.net, vous serez ravis d’apprendre qu’il existe une technique pour contourner le bug qui empêche vos boîtes mail de se synchroniser.

Voici comment contourner le bug de Laposte.net

Depuis le 5 mai, un bug empêche les messageries de Laposte.net de se synchroniser, contraignant les détenteurs d’adresse mail Laposte.net de passer par le service webmail pour accéder à leurs courriels. Si vous êtes concernés, sachez qu’il existe une technique pour réactiver POP et IMAP sur votre adresse mail. Il vous faudra changer votre mot de passer en passant par la récupération d’un mot de passe oublié. Une fois cette manip effectuée, la synchronisation reprendra automatiquement.

Capture adresse Laposte.net sur Gmail ©Tom’s Guide

La sexualisation des femmes dénoncée dans The Boys

À l’approche de la saison 3 de The Boys, la costumière Laura Jean Shannon a profité d’une interview accordée à Jump Cut Online pour parler du costume très moulant du super-héros The Deep. L’artiste explique avoir sciemment choisi de « sexualiser le personnage masculin […] et de s’appuyer sur la beauté de Chase Crawford ». La costumière dénonce ainsi la sexualisation des femmes dans le monde des super-héros en inversant les rôles.

La costumière prend la parole – Crédit : Amazon Studios

Karl Urban pourrait-il être le prochain Din Djarin dans The Mandalorian ?

Pedro Pascal serait-il sur le point de quitter The Mandalorian ? C’est la rumeur qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, suivie de celle qui prétend que Karl Urban pourrait le remplacer dans le rôle de Din Djarin. Invité dans les locaux de Radio X en Angleterre, l’acteur de The Boys a affirmé qu’il s’agissait d’une fausse information et s’en est même amusé. Pedro Pascal campe Din Djarin depuis le lancement de Disney+, et si son visage est toujours caché derrière un casque, on s’est attaché à sa carrure et sa gestuelle.

Le principal intéressé répond à la rumeur – Crédit : Amazon Studios

Les cassettes VHS de plus en plus précieuses

Avant de vous débarrasser de vos vieilles cassettes VHS, sachez que ces objets du passé pourraient devenir rapidement la cible des collectionneurs. En effet, tout comme les cartes Pokémon, les cartouches de jeux vidéo ou les comics, les cassettes VHS pourraient bientôt être « gradées » et ainsi prendre de la valeur si elles sont bien conservées.

Des cassettes VHS – Crédit : form / PxHere

Amber Heard s’est battue pour conserver son rôle dans Aquaman 2

Le procès qui oppose Amber Heard à son ex-époux Johnny Depp est toujours en cours et les révélations ne cessent de se multiplier. L’actrice a récemment révélé avoir dû se battre pour conserver son rôle dans Aquaman 2. En effet, selon l’interprète de Mera, la Warner Bros. aurait envisager de ne pas l’inclure dans le deuxième opus pour éviter d’être mêlée à la polémique. La société de production a finalement conservé Amber Heard au casting mais dans une « version très épurée » pour donner moins d’importance à son personnage.

Mera (Amber Heard) dans Aquaman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Star Wars IV : Pourquoi Obi-Wan se réfère à Dark Vador en l’appelant « Darth » ?

Dans l’épisode IV : Un nouvel espoir, Obi-Wan se retrouve face à Dark Vador et l’appelle « Darth », on vous explique pourquoi. Lorsqu’en 1977 est tourné le premier film Star Wars, le nom de « Darth » n’est alors pas censé être utilisé par d’autres vilains de la saga. Il s’agit simplement d’un prénom. Plus tard, George Lucas ajoute le concept de la religion de Sith à la saga et Darth devient alors le titre donné aux guerriers du côté Obscur de la Force.

Obi-Wan et Dark Vador © 20th Century Fox, Lucasfilm Ltd.

Nos tests et dossiers de la semaine

Sony Linkbuds S : des écouteurs de qualité à petit prix

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs compacts, légers et confortables pour moins de 200 euros, les Linkbuds S pourraient vous séduire. Sony propose ici des écouteurs dédiés aux smartphones qui offrent une très bonne qualité en appels et une réduction de bruit satisfaisante. Même si on apprécie la charge rapide, on regrette la mauvaise autonomie, le souffle en mode transparence et l’absence d’AAC et d’aptX adaptative.

Lire > Test Sony Linkbuds S : des WF-1000XM3 moins chers et meilleurs !

Sony Linkbuds S ©Tom’s Guide

Le Honor Magic4 Pro se hisse vers la tête du classement

Honor sort son épingle du jeu avec un nouveau modèle haut de gamme de qualité. Le Magic4 Pro possède un excellent écran Oled 120 HZ, une charge très rapide avec et sans-fil, des haut-parleurs puissants et se distingue par son style original. Sa puissance est bien gérée et lors de notre test nous avons été conquis par la qualité de nos photos et vidéos. Malgré quelques défauts tels que le poids du boitier, la légère surchauffe en jeu et l’absence de version 512 Go, le Honor Magic4 Pro est un smartphone puissant et convaincant.

Lire > Test Honor Magic4 Pro : un nouveau prétendant au titre de meilleur smartphone

Sur le site de la marque HiHonor, le smartphone est livré avec une coque

J-5 avant la sortie d’Obi-Wan Kenobi

À quelques jours seulement du lancement de la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+, on fait le point sur tout ce que l’on sait du scénario, du casting et de l’intrigue de la saga tant attendue. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir la bande-annonce et tout ce que l’on sait déjà sur la série Star Wars de six épisodes, disponible à partir du 27 mai.

