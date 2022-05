Vos cassettes VHS valent peut-être de l’or comme des les cartes Pokémon

Suite à la demande croissante de cassettes VHS qui deviennent de véritables objets de collection, les sociétés de gradation qui expertisent les cartes Pokémon et les cartouches de jeux vidéo les plus rares et les mieux conservées pourraient bientôt se lancer dans ce domaine.

Vous devriez peut-être réfléchir à deux fois avant de jeter vos anciennes cassettes VHS si vous en avez encore. Après les fameuses cartes Pokémon et les cartouches vintage de jeux vidéo, les cassettes VHS pourraient bien devenir les prochains objets de collection à la mode. On sait déjà que les VHS Disney se vendent à prix d’or auprès des collectionneurs, mais le phénomène prend de plus en plus d’ampleur. En effet, les cassettes VHS pourraient bientôt être « gradées » comme les cartes Pokémon.

Des cassettes VHS – Crédit : form / PxHere

Le « grading » est un système de notation qui permet de donner de la valeur à un objet particulier. Par exemple, une cartouche de jeu de Super Mario 64 gradée à 9,6/10 s’est vendue à 1,5 million de dollars. Les cartes Pokémon les plus rares comme les Pikachu Illustrator se vendent aussi à des prix astronomiques, à tel point que les trafiquants de drogue blanchissent l’argent sale avec ces cartes.

Les cassettes VHS bien conservées sont de plus en plus prisées par les collectionneurs

La société américaine CGC qui évalue les objets de collection de culture pop comme les cartes et les comics veut se spécialiser dans l’expertise de cassettes VHS. Depuis sa fondation en janvier 2000, CGC a déjà certifié plus de 10 millions d’objets de collection. Selon elle, « les cassettes VHS bien conservées deviennent de plus en plus prisées alors que la nostalgie des médias qui ont révolutionné le visionnage de films à la maison continue de croître. Les enfants des années 1980 et 90 sont maintenant des collectionneurs ».

Il y a plusieurs mois, une cassette VHS de Terminator s’est vendue pour 32 500 $ aux enchères. Quelques jours plus tôt, une VHS de Star Wars s’est vendue pour 60 000 $ alors que son prix de départ était de 9 500 $. La nostalgie de cette époque est en train de propulser le marché des cassettes vidéo. D’ailleurs, les comics profitent aussi de cette demande exponentielle d’objets vintage. L’année dernière, le numéro Captain America Comics #1 paru en 1941 s’est vendu pour 3,12 millions de dollars avec une note de 9,4/10.

Le PDG de CGC, Steven R. Eichenbaum, a lui-même déclaré que « la collection de cassettes VHS devient de plus en plus populaire, et CGC a hâte de servir cette communauté en plein essor avec des services de certification d’experts. Nous sommes prêts à parler et potentiellement embaucher des experts VHS qui peuvent nous aider à démarrer dans ce marché en pleine croissance ».

