The Boys : l’interprète de Homelander partage sa « colère » lors du Comic Con

Antony Starr s’amuse de sa frustration en vidéo – Crédit : Amazon Studios

The Boys a été un carton plein pendant la diffusion de la saison 3. Rien ne va plus dans les rangs des Sept avec la venue de Soldier Boy qu’on espère revoir dans les prochains épisodes. Mais celui qui a tiré son épingle du jeu reste le sinistre Homelander. Le détestable et fasiscte super-héros prouve que ses déboires lors des précédentes saisons n’étaient rien. Et parmi les scènes marquantes de la série, tout le monde se souvient du « rêve » où Homelander massacre une foule d’innocents avec ses yeux laser. Et aujourd’hui, l’interprète du personnage Antony Starr partage un moment de « colère » en lien avec cette scène lors du Comic Con 2022 !

À lire > The Boys, saison 4 : intrigue, casting, date de sortie… voici ce qu’il faut savoir

Chace Crawford interrompt Antony Starr pendant le Comic Con

This is so so good…. pic.twitter.com/7blLTlYrju — Antony Starr (@antonystarr) July 25, 2022

Antony Starr incarne à la perfection Homelander. Le leader des Sept ne vit que pour le regard admiratif d’humains sans pouvoirs qu’il méprise. Sur Twitter, l’acteur a partagé une vidéo assez amusante de sa « colère » lors du Comic Con. Alors que le comédien discute, il est interrompu par Chace Crawford aka The Deep. Alors qu’il attend patiemment, le visage fermé, que sa co-star termine, la scène pendant laquelle Homelander massacre une foule avec ses yeux laser apparaît en fond.

De quoi bien montrer l’agacement d’Antony Starr d’avoir été coupé par son collègue ! Une retranscription avec humour de sa frustration à ce moment du Comic Con.

Une saison 3 saluée par les fans

The Boys a été globalement salué pour sa saison 3 qui prépare un futur inquiétant. Si le ton de la série reste sombre, le final monte d’un cran lorsque Homelander assassine un homme devant une foule agressive… qui l’acclame pour ce geste. Rappelons que Eric Kripke, le showrunner, souhaite clôturer après 5 saisons. Face au succès retentissant et l’officialisation de la saison 4, Amazon ne devrait pas avoir de mal à exaucer ce souhait.

Homelander reste un odieux personnage détestable en tout point et véritable fasciste en puissance. Mais chaque apparition reste un petit régal grâce à l’interprétation d’Antony Starr. On espère forcément en avoir plus…

Source : Twitter