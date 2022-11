The Last of Us a l’un des meilleurs scénarios de la télévision selon cet acteur

Murray Bartlett, qui joue Frank dans The Last of Us, estime qu’un épisode de la série possède l’un des meilleurs scénarios de l’histoire de la télévision. De quoi faire monter l’impatience chez les fans qui ont hâte de découvrir cette série proposée par HBO et basée sur les jeux de Naughty Dog.

Des nouvelles de la série ! © HBO

Depuis plusieurs mois, les fans de Naughty Dog attendent avec hâte l’adaptation en série de The Last of Us. Il faut dire que le studio ne fait rien à moitié pour sa production dont la date de sortie a été partagée. C’est HBO (Game of Thrones, The Wire, The Handmaid’s Tale…) qui s’occupe du projet avec Craig Mazin (Chernobyl) en créateur/showrunner.

Et après une nouvelle bande-annonce dévoilée, place au volet promotion. L’acteur Murray Bartlett, qui joue Frank dans la série, s’est entretenu avec Collider. L’occasion pour la star d’affirmer que pour lui, The Last of Us a l’un des meilleurs scénarios de l’histoire de la télévision, rien que ça !

Une série au scénario « magnifiquement écrit »

Murray Bartlett a beau ne pas jouer, il estime que les joueurs apprécieront la série pour les mêmes raisons qu’ils portent les jeux dans leur cœur. Dans la mythologie de The Last of Us, Frank est responsable d’une ville avec son partenaire Bill. Un lieu fortifié que traversent Joel et Ellie pendant leur voyage. C’est Nick Offerman (Parks and Recreation) qui interprète le collègue de Frank.

Si Murray Bartlett ne joue pas, il a effectué des recherches sur son personnage jusqu’à s’attacher à lui.

Pour autant que je sache, car j’ai plongé en profondeur pendant mes recherches, le jeu est très cinématographique. Les personnages sont fantastiques. C’est une histoire étonnante, compliquée, avec des thèmes profonds. C’est une création étonnante. Ils ont magnifiquement transposé ces éléments dans la série. C’est une équipe incroyable, une partie a créé Chernobyl qui est aussi un gros morceau télévisé. Il y a un casting incroyable, ils ont mis beaucoup d’amour et de ressources dans ce projet. Je pense que ce sera une série fantastique. – Murray Bartlett

Toujours selon Murray Bartlett, la série The Last of Us se démarque par son écriture. Pour lui, le projet possède l’un des meilleurs scénarios de la télévision ! Notamment un épisode précis.

Parmi les scénarios avec lesquels j’ai travaillé, l’un en particulier est l’un des meilleurs de la télévision que j’ai jamais lus. C’est magnifiquement écrit. Il y a des créatures mais c’est tendre et humain. Je pense que ce sera spécial. Je n’ai encore rien vu mais je suis tellement fier du travail accompli. Je pense que ce sera vraiment merveilleux. – Murray Bartlett

C’est le 15 janvier 2023 que The Last of Us devrait débuter sa diffusion selon une fuite.

Source : Collider