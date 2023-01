The Last of Us : Google cache un easter egg effrayant, comment le trouver ?

Alors que le deuxième épisode de The Last of Us vient tout juste de sortir, la série évènement est mise à l’honneur par Google. Il est désormais possible d’activer un easter egg pour le moins envahissant qui fera sourire les fans de la franchise.

The Last of Us a le droit à son secret sur Google

En ce début d’année 2023, tous les yeux sont braqués sur la série The Last of Us. Adaptation du jeu vidéo éponyme, celle-ci nous plonge dans une Amérique dévastée par une pandémie. Nombre d’humains sont infectés par un champignon qui les transforme en monstres. Il s’agit du redoutable cordyceps qui se propage via des vrilles dans la série. Alors que The Last of Us est déjà est un énorme carton, Google a pris le temps de cacher ce champignon envahissant dans son moteur de recherche.

Google : comment trouver l’easter egg The Last of Us ?

Voici la marche à suivre pour actionner l’easter egg. Il suffit de taper la requête “The Last of Us” dans le moteur de recherche. Cela fonctionne aussi bien sur desktop que sur mobile. Notez que lors de notre essai, l’easter egg n’était pas disponible avec le français paramétré comme langue principale. Configurez Google en anglais pour pouvoir découvrir le secret.

Une fois fois chose faite, lancez votre recherche puis descendez tout en bas de la page. Vous verrez alors un champignon rouge. Cliquez dessus et votre page se remplira d’une effrayante croissance fongique. Plus vous cliquerez sur le champignon, plus les champignons commenceront à inonder l’écran jusqu’à ce qu’il soit complètement pris d’assaut. Heureusement, vous pouvez actionner le bouton “X” pour vous débarrasser du cordyceps et continuer vos recherches.

Ce n’est évidemment pas la première fois que le géant met à l’honneur un contenu phare de la pop culture. Souvenez-vous en 2019, Google avait caché des easter-eggs de Friends pour célébrer la série. Plus récemment, les fans du chevalier noir avaient pu afficher le Bat-Signal sur Google à l’occasion de la sortie de The Batman.