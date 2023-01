The Last of Us : la série HBO attaquée par le co-créateur qui a été effacé du générique

Bruce Straley est l’un des créateurs de la franchise vidéoludique The Last of Us. Mais contrairement à Neil Druckmann, l’homme a été effacé du générique de la série HBO ! Face à cette situation, Bruce Straley pousse un coup de gueule et en appelle à la syndicalisation du milieu vidéoludique.

C’est le phénomène du début d’année 2023 qui figure en tête des séries de janvier. The Last of Us poursuit sa diffusion sur Prime Video alors que les fans pensent qu’une actrice va incarner Abby. Mais tandis que les éloges pleuvent, un homme reste sur le carreau. Il s’agit de Bruce Straley, co-directeur et co-créateur de The Last of Us (le premier épisode de 2013).

Le développeur n’est pas mentionné au générique de la série contrairement à Neil Druckmann, co-directeur de la franchise vidéoludique qui a participé activement à cette adaptation en tant que producteur exécutif et co-créateur (avec Craig Mazin, le showrunner).

Un co-créateur effacé des crédits de The Last of Us

Bruce Straley a été oublié de The Last of Us et la pilule ne passe vraiment pas. Effacé du générique d’une série dont il a co-imaginé l’univers, l’homme a pris la parole au Los Angeles Times pour passer un coup de gueule.

C’est un argument en faveur de la syndicalisation qu’une personne ayant participé à la co-création d’un monde et de ses personnages n’ait aucun crédit ou centime pour le travail fourni. Peut-être avons-nous besoin de syndicats dans le jeu vidéo pour protéger les créateurs. Bruce Straley

Dans son article, le Los Angeles Times précise que Bruce Straley n’entretient pas de bonnes relations avec Sony et Naughty Dog. Mais notons que sa critique concerne l’industrie, jamais le co-créateur de The Last of Us ne cite Neil Druckmann ou les studios. C’est notamment le manque de contrôle et de reconnaissance qui est pointé du doigt.

Le secteur vidéoludique n’est que peu syndiqué

Si le cinéma ou la télévision sont syndiqués, le secteur vidéoludique garde précieusement les crédits. Des sociétés comme Sony peuvent revendiquer la propriété complète de The Last of Us sans prêter attention à Bruce Straley.

Rappelons que Bruce Straley a désormais son propre studio, Wildflower Interactive, fondé l’an dernier. Reste à savoir si la société va se syndiquer. Après tout, son dirigeant est d’accord avec cette idée après avoir été effacé de l’histoire de The Last of Us !