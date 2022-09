The Last of Us : quel âge a Joel lors du premier jeu ?

Le remake de The Last of Us nous permet d’en apprendre un peu plus sur Joel. Plus précisément sa date de naissance… et donc son âge au moment du premier épisode mais aussi lorsque l’apocalypse a commencé !

Voici la date de naissance de Joel dans le premier épisode – Crédit : Sony Computer Entertainment

En seulement deux épisodes, Naughty Dog a rendu incontournable la franchise The Last of Us. Ce n’est pas un hasard si HBO (House of the Dragon, Game of Thrones, Westworld…) prépare une série avec un premier teaser dévoilé. En attendant, le studio vient de publier The Last of Us Part 1 sur PS5 dont le prix augmente contrairement à la Xbox Series X. L’occasion de découvrir de nouveaux détails sur le lore comme l’âge de Joel, le protagoniste.

Voici la date de naissance de Joel

Pendant un jeu complet et une partie du second opus, The Last of Us se penche sur Joel. Un protagoniste qui connaît un début d’aventure tragique avec la mort de sa fille. Cette scène est encore plus marquante dans le remake PS5 de The Last of Us Part 1. Pour l’occasion, Naughty Dog propose une refonte de A à Z avec des graphismes photoréalistes. Les textures ont donc été affinées pour nous permettre de mieux réaliser les détails.

Sur Reddit, l’utilisateur Chopperz19 remarque qu’une nouvelle information apparaît dans The Last of Us Part 1 sur PS5. Il s’agit de l’âge exact de Joel ! D’après sa carte FEDRA, l’homme est né le 26 septembre 1981. Cela veut donc dire qu’il a 52 ans lorsqu’il traverse les ruines de l’Amérique pour atteindre Salt Lake City avec Ellie. Au moment de l’apocalypse, Joel avait 32 ans.

Une série The Last of Us à venir sur HBO

The Last of Us, la série – Crédit : HBO

Après un passage sur PlayStation, The Last of Us arrive en série télévisée sur HBO (et sans doute OCS en France). Une première saison de 10 épisodes a été commandée, créée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, réalisateur des jeux.

Pour le moment, pas de date de sortie. On sait en revanche que Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones) campent respectivement Joel et Ellie !

Source : ScreenRant