The Mandalorian : Comment Boba Fett a-t-il survécu au Sarlacc ? Un fan l’illustre en image.

Les fans de Star Wars ont appris avec beaucoup d’excitation que Boba Fett serait présent dans la saison 2 de The Mandalorian. Le célèbre guerrier mandalorien aura même un rôle encore plus important dans la saison 3. Mais tous se demandent encore comment les scénaristes vont expliquer sa survie.

Crédit : Lucasfilm

En attendant de le savoir, un fan de Star Wars a imaginé lui-même comment le mandalorien a réussi à échapper aux entrailles du Sarlacc. Sur sa page Instagram, l’artiste BritEdit a publié une illustration très réussie qui montre Boba Fett combattant le monstre des sables avec une sorte de dague mandalorienne. Le chasseur de primes a déjà perdu son casque dans la bataille. On reconnaît ainsi le visage de l’acteur Temuera Morrison, qui incarne Jango Fett dans Star Wars et reviendra dans la peau de Boba dans The Mandalorian.

La survie de Boba Fett expliquée dans The Mandalorian

Dès l’annonce du show Disney+, tous les fans de Star Wars ont commencé à spéculer sur une apparition de Boba Fett dans la série. Beaucoup pensent même l’avoir déjà aperçu dans la saison 1. Ce n’est cependant que la semaine dernière que le magazine The Hollywood Reporter a confirmé que Boba Fett rejoindrait bien Mando et Baby Yoda dans la deuxième saison. Cette fois c’est donc sûr, le chasseur de primes n’est pas mort. Mais sa survie reste un mystère.

Cette illustration de BritEdit est-elle proche de ce qu’il s’est réellement passé ? D’autres théories passées évoquent également la connexion télépathique entre les victimes du Sarlacc, que Boba Fett aurait pu exploiter pour vaincre la créature. Nous aurons bientôt des réponses dans la saison 2 de The Mandalorian. Malgré la crise sanitaire qui a ralenti la plupart des productions Disney, les premiers épisodes de la série seront bien diffusés dès octobre prochain.

Source : We got this covered