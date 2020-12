The Mandalorian : Din Djarin devra faire tomber le casque dans la saison 3

La saison 2 de The Mandalorian a vu son héros Din Djarin enlever son casque à deux reprises. Et le chasseur de primes pourrait bien devoir montrer encore plus son visage dans la suite de la série.

Alors qu’il n’avait ôté son casque que face à un droïde dans la saison 1, Din Djarin n’a pas hésité à enfreindre sa règle sacrée devant tous ses alliés dans le Chapitre 16. Les événements de cet épisode final pourraient d’ailleurs contraindre le héros à passer un peu plus de temps sans son casque.

Din Djarin fait ses adieux à Grogu à visage découvert – Crédit : Lucasfilm/Disney+

De nombreuses questions restent en suspens après cette saison 2 de The Mandalorian, et parmi elles, celle entourant le sort du Sabre Noir. Pour rappel, le légendaire sabre Mandalorien a fini dans les mains de Din Djarin, qui a battu en duel son porteur le vilain Moff Gideon. Le chasseur de primes, déjà équipé d’un vaste éventail d’armes en tous genres, a tenté de le rendre à son ancienne propriétaire Bo-Katan Kryze. Mais cette dernière l’a refusé.

Car pour devenir le légitime porteur du Sabre Noir, il faut le gagner dans un duel. Or Mando ne souhaite pas se battre contre la leader des Nite Owls. Sans cet affrontement, celle-ci ne pourra pas accéder au trône de Mandalore avec honneur. Deux issues sont donc possibles : soit Bo-Katan force Din Djarin à l’affronter, soit ce dernier devient le nouveau leader de Mandalore. Pour cela, le chasseur de primes n’aura d’autre choix que d’abandonner ses principes les plus stricts, et notamment celui sur le port permanent du casque.

Din Djarin enlèvera-t-il à nouveau son casque pour sauver Grogu ?

D’autres raisons pourraient sans doute pousser Din Djarin à montrer plus souvent son visage. Dans la saison 2, c’est à chaque fois Grogu qui est à l’origine de l’infraction à la règle. Pour sauver son protégé, Din Djarin a montré qu’il était prêt à tout. On ignore encore quand et comment les deux héros vont se recroiser dans la saison 3, mais il y a fort à parier que ces retrouvailles seront causées par un quelconque danger menaçant Bébé Yoda. Le chasseur de primes pourrait donc à nouveau devoir faire des sacrifices, parmi lesquels celui de dévoiler son visage. Malgré les révélations de Bo-Katan sur le caractère extrémiste des valeurs de Mando dans le Chapitre 11, seul Grogu semble pouvoir chambouler le code du héros.

Contrairement aux rumeurs, l’acteur Pedro Pascal n’a rien contre le fait de continuer à porter son casque. Mais après le départ de Bébé Yoda avec Luke, la saison 3 de The Mandalorian pourrait bien se recentrer un peu plus sur son héros chasseur de primes. Il faudra attendre exactement un an pour le découvrir, puisque la série Star Wars sera de retour sur Disney+ le 25 décembre 2021.

Source : SCREEN RANT