The Mandalorian : la saison 2 rattrape une des déceptions de L’Ascension de Skywalker

La saison 2 de The Mandalorian apportera sans aucun doute une grande consolation aux fans de Star Wars déçus par L’Ascension de Skywalker. Grâce au retour de Boba Fett, la série Disney+ rattrape un des échecs de l’Épisode IX.

Les retours de personnages disparus sont souvent source d’excitation et de joie pour les fans. Mais il faut pour cela qu’ils soient réussis. Ce qui n’a pas forcément été le cas du grand retour de Palpatine.

Boba Fett dans Le Retour du Jedi – Crédit : Lucasfilm

Avec L’Ascension de Skywalker, J.J. Abrams a fait revenir d’entre les morts le grand vilain Palpatine. Le personnage avait pourtant déjà fait son temps dans la saga. Sa survie, et son rôle dans l’épilogue de la trilogie n’étaient donc pas quelque chose de nécessairement désiré et attendu par les fans. Lorsqu’il a été révélé que le Seigneur Sith serait au casting de l’Épisode IX, tous se sont posé beaucoup de questions, mais peu se sont ouvertement enthousiasmés à l’idée de le retrouver.

Abrams a su justifier l’importance de la présence de Palpatine dans la dernière trilogie, et affirme même que celui-ci était prévu depuis Le Réveil de la Force. Mais le réalisateur n’a pas réussi à satisfaire les fans, à qui il n’a pas donné assez d’explications sur le passé du grand méchant. Au final, le public a donc assisté à un retour qu’il n’avait pas demandé, et qui a laissé beaucoup de questions en suspens.

Boba Fett : un retour très attendu

De son côté, The Mandalorian a offert aux fans de Star Wars un retour très attendu. Boba Fett, qui a disparu prématurément dans la saga, était un personnage populaire, que beaucoup regrettaient. Englouti par le Sarlacc dans l’Épisode VI, le clone de Jango avait marqué les fans, tombés sous le charme de ce mercenaire redoutable à l’armure et aux armes les plus cools de la galaxie. Le passé du chasseur de primes était en outre resté un mystère, ce qui offrait de nouvelles possibilités narratives.

Depuis l’annonce de The Mandalorian en 2019, tous les fans de Star Wars ont espéré revoir Boba Fett dans la série Disney+. Dans la saison 1, certains pensaient même l’avoir repéré en arrière-plan de plusieurs scènes. Finalement, John Favreau donnera satisfaction au public dans la saison 2. Boba Fett a enfin été aperçu en chair et en os dans l’épisode 1 diffusé vendredi dernier.

Il se pourrait que le clone de Jango se fasse désirer encore un peu plus longtemps, mais son rôle dans la série s’étendra à la saison suivante. Contrairement à celui de Palpatine, le retour de Boba Fett devrait donc avoir droit à un traitement plus profond, qui s’étalera sur plusieurs épisodes. En faisant revenir le célèbre chasseur de primes, The Mandalorian réalisé le rêve de nombreux fans. Le retour de Palpatine dans L’Ascension de Skywalker, malheureusement, en a laissé beaucoup sur leur faim.

Source : CBR