The Mandalorian : le Darksaber d’Hasbro classé comme l’un des pires jouets de l’année

Tous les fans de The Mandalorian et de Star Wars en général connaissent forcément le Darksaber. Ce sabre laser teinté de noir a été transmis chez les Mandaloriens de génération en génération. Il a été utilisé pour décimer de nombreux Jedi. Dans le final de la saison 1 de la série The Mandalorian diffusée sur Disney+, l’officier Impérial Moff Gideon était en possession du Darksaber. D’ailleurs, des fans ont émis une théorie selon laquelle Luke Skywalker serait en fait le possesseur légitime du sabre laser. En tout cas, nous saurons bientôt comment Moff Gideon a réussi à mettre la main sur cette arme tant convoitée.

Le sabre laser « Darksaber » électronique en plastique – Crédit : Hasbro

À l’approche des fêtes de fin d’année et de Noël, vous cherchez probablement les meilleurs jouets à déposer sous le sapin pour les enfants. Étant donné la popularité de Star Wars et de The Mandalorian, vous songez peut-être même au Darksaber électronique conçu par Hasbro. D’une valeur d’environ 30 $, ce sabre laser en plastique a différents effets lumineux et sons pour imiter des duels épiques. Le sabre d’Hasbro ne serait pas la meilleure idée de cadeaux, à en croire la liste des pires jouets de l’année 2020.

Le sabre laser noir en plastique ne doit pas être manié comme le vrai Darksaber

Chaque année, l’organisation World Against Toys Causing Harm, Inc. (W.A.T.C.H.) indique les jouets les plus dangereux à offrir pour les enfants. Par exemple, certains jouets présentent des risques d’étouffement ou même d’ingestion. Cette année, W.A.T.C.H. met notamment en garde contre des « jouets qui encouragent les jeux agressifs ou violents qui pourraient entraîner des blessures potentielles par impact ou lacération ».

Cette liste des 10 pires jouets de 2020 comprend donc le « Star Wars Mandalorian Darksaber ». Selon W.A.T.C.H, le sabre laser d’Hasbro présente des risques de blessure oculaire et de traumatisme contendant. L’organisation a précisé que les jeunes enfants sont encouragés à agiter ce sabre en plastique rigide. Cela peut évidemment se révéler dangereux. Hasbro a tout de même prévenu qu’il ne faut pas attaquer des personnes ou des animaux avec le Darksaber. Il faut aussi bien entendu l’utiliser loin des objets cassables.

Le Darksaber présente en fait les mêmes dangers que tous les autres sabres laser en plastique destinés aux enfants. Ces derniers doivent donc jouer avec de manière prudente et / ou en étant surveillés. Si vous ne souhaitez pas offrir le Darksaber, mais que vous préférez rester dans l’univers Star Wars, il y a par exemple l’adorable peluche animée de Baby Yoda qui est totalement inoffensive. Enfin, pour les plus gourmands, les macarons bleus que Baby Yoda déguste avec plaisir dans la série sont aussi en vente.

Source : Gizmodo