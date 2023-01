The Mandalorian, saison 3 : voici le trailer tant attendu

© Lucasfilm

The Mandalorian a une date de sortie ! La série avec un Moff Gideon retravaillé pour l’occasion promet de nous en dire plus sur ce chapitre de la mythologie. Retour dans l’univers Star Wars avec Din Djarin et celui que les fans appellent affectueusement Baby Yoda. En ces temps troublés, l’Empire compte bien étendre son influence en utilisant notamment les pouvoirs de Grogu. Et pour le plus grand plaisir des fans, voici le trailer de la saison 3 de The Mandalorian !

Din Djarin et Grogu, les retrouvailles

Une saison 3 pour The Mandalorian, les fans ne demandent que ça ! De toutes les séries Star Wars de Disney+, cette production de lancement reste la plus appréciée. Du moins en comparaison avec d’autres shows comme Le Livre de Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi. Une réussite que l’on doit aux artistes à l’origine de Baby Yoda et à l’interprétation de Pedro Pascal.

L’acteur peut d’ailleurs être aperçu depuis aujourd’hui sur Prime Video dans le premier épisode de The Last of Us en tant que Joel. Double dose de Pedro Pascal pour les fans puisque le mois de mars sera l’occasion de voir se chevaucher la saison 3 de The Mandalorian qui débute le 1er mars quand l’épisode 9 de The Last of Us est diffusé le 13 mars.

Tous les ingrédients sont réunis dans ce trailer pour faire monter la sauce à moins de deux semaines du lancement de la saison 3. Des vaisseaux, une mégalopole spatiale, des Jedi, Baby Yoda, des droïdes, des aliens (certains animatroniques)… Bref, 1:43 de bonheur pour les fans de The Mandalorian !

Un nouveau poster pour The Mandalorian

Check out the poster for the new season of #TheMandalorian. Don’t miss the official trailer, airing tonight during the NFL Wild Card Game at 8:15 PM ET on @ESPN and @ABCnetwork. pic.twitter.com/vPtSJPfi9o — The Mandalorian (@themandalorian) January 16, 2023

En plus du trailer, la saison 3 de The Mandalorian a droit à un nouveau poster simple et efficace. Dessus ? Din Djarin qui tire au blaster en tenant Baby Yoda, son protégé, dans ses bras. Autant dire un beau résumé de la série qui se concentre notamment sur ce lien filial très fort né dès leur rencontre. Le chasseur de primes se propulse avec son fameux jetpack.