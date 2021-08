The Suicide Squad : comment les morts sont-elles décidées par James Gunn ?

Dans The Suicide Squad, tout le monde ne survit pas. Et James Gunn a donc dû choisir quels personnages sacrifier.

Après l’échec critique de Suicide Squad en 2016, la Warner n’a pas hésité à commander une suite. Et cette fois, le projet a été confié à James Gunn, apprécié des amateurs de comics. L’homme est connu pour avoir dirigé Les Gardiens de la Galaxie et prépare le troisième opus. Mais chez The Suicide Squad, le ton est différent. Le long-métrage se veut gore, ultra violent, et les personnages meurent dans d’horribles circonstances. Et pour le cinéaste, pas toujours facile de choisir les sacrifiés de la Task Force X. Si on imagine que la Warner a des impératifs pour son DCEU, James Gunn a également son mot à dire. Le cinéaste dévoile comment faire ce choix douloureux lors d’une interview pour DC Comics.

Personne n’est à l’abri d’une mort brutale

The Suicide Squad est un « reboot » du premier film de 2016. Malgré son statut un peu étrange, on retrouve certains personnages comme Harley Quinn ou Captain Boomerang. Mais aussi de nouveaux antihéros comme Peacemaker et Bloodsport, respectivement joués par John Cena et Idris Elba. Sachant que la Task Force X remplit des missions suicidaires, certains vont donc mourir. James Gunn doit donc trancher et faire des choix douloureux.

La manière dont j’écris, c’est que j’ai une structure de base. Celle de The Suicide Squad reposait vraiment sur l’ensemble du groupe, mais certaines morts m’ont pris par surprise car je suis dans une frénésie lorsque j’écris. Certains choix se sont produits par logique. Il s’agissait vraiment de savoir où allait le récit. Comment fonctionne-t-il ? Comment prendre par surprise ? – James Gunn

Pour découvrir le sort réservé aux membres de la Task Force X, il faudra se rendre au cinéma. The Suicide Squad est projeté depuis le 28 juillet.

Les morts inattendues, le secret de The Suicide Squad

L’une des mécaniques de The Suicide Squad est que chaque membre peut mourir dans d’atroces souffrances à n’importe quel moment. Rappelons que le film demande aux spectateurs de « ne pas trop s’attacher » aux antihéros. L’objectif de James Gunn est de mettre en scène la mort de certains personnages pour faire progresser le récit. Sans oublier qu’avec sa classification, un long-métrage déconseillé aux plus jeunes, les effusions de sang sont nombreuses.

