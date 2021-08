The Toxic Avenger : le tournage du reboot est officiellement terminé

Le réalisateur Macon Blair vient de confirmer sur Twitter que le tournage de The Toxic Avenger vient officiellement de se terminer.

Le reboot de The Toxic Avenger se concrétise enfin. Après plusieurs mois de tournage, Macon Blair a donné son clap de fin il y a quelques jours, annonçant l’événement sur les réseaux sociaux. Basé sur le film de 1984, ce projet devrait en reprendre les principaux contours. L’arc narratif original mettait en scène un jeune concierge harcelé par les autres habitants de sa ville. Après un accident, il devient Toxic Avenger, un super-héros à l’allure plutôt rebutante mais aux pouvoirs incroyables. La production de 84 est devenue au fil des années un classique du genre, malgré son côté franchement kitsch. Cette nouvelle mouture devrait donc lui rendre un hommage mérité.

Le reboot de Toxic Avenger arrive à grands pas ! – Crédit : Trauma Entertainment

Coté casting, on retrouvera à l’écran des visages bien connus du grand public : Elijah Wood, Taylour Paige, Kevin Bacon ou encore Julia Davis. Et dans la rôle principal, c’est Peter Dinklage qui promet de faire des étincelles.

The Toxic Avenger : le reboot se précise

Le tournage de Toxic Avenger s’est déroulé intégralement en Bulgarie. Même si aucune image n’a filtré ces derniers mois, Blair a finalement publié une photo pour fêter la fin du tournage. Photo qui malheureusement ne nous en apprendra pas davantage sur le contenu même du projet. Pour l’occasion, le réalisateur a une nouvelle fois fait appel à son acteur fétiche, Elijah Wood. Les deux hommes ont déjà collaboré sur un précédent projet, Don’t Feel at Home in this World Anymore.

Macon Blair immortalise la fin du tournage – Crédit : Twitter – @MaconBlairAlso

Reste à savoir comment ce reboot compte réinventer le film original. Selon les premières informations, The Toxic Avenger version 2021 se veut une relecture contemporaine de l’histoire source. Blair semble fier de son travail et pense tenir là un futur succès. Les fans espèrent que le film respectera le ton et l’univers de l’oeuvre originale, malgré cette volonté de modernisation. Pour l’heure, le film est annoncé dans les salles obscures courant 2022, le temps que l’équipe FX opère un travail titanesque.

The Toxic Avenger promet en tout cas de souffler un vent de nouveauté dans la myriade de films de supers-héros attendus en salles. Avec son anti-héros repoussant, son humour grinçant et son originalité, ce projet compte bien faire la différence.

Source : Screenrant

