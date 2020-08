The Umbrella Academy : l’identité et les pouvoirs de [SPOILER] expliqués

À la fin de la saison 2, ce personnage s’est imposé comme un personnage que les frères et sœurs Hargreeves ne veulent pas avoir comme ennemi. Mais que lui arrive-t-il ? Qui est-il exactement et pourquoi est-il si meurtrier ? Attentions, spoilers.

Crédit : Netflix

La saison 2 de la Umbrella Academy présente un certain nombre de nouveaux personnages : Sissy et Harlan, le mari d’Allison, Ray, les méchants Suédois. Mais l’ajout le plus intrigant est peut-être celui de Lila, interprété par Ritu Arya, que Diego rencontre après avoir été enfermé dans un asile des années 1960.

Comme établi dans la saison 1 de The Umbrella Academy, l’histoire d’origine de la famille Hargreeves est qu’ils sont sept sur un total de 43 bébés qui sont nés à midi le 1er octobre 1989, de femmes qui n’avaient auparavant montré aucun signe de grossesse.

Après quelques épisodes, nous apprenons que les parents de Lila ont été abattus par la Commission. En outre, elle a été adoptée par The Handler pour une raison très particulière… Lila est née le 1er octobre 1989, à la même date chez les frères et soeurs Hargreeves.

Après Umbrella Academy, Netflix va adapter d’autres comics Dark Horse

Quels sont ses pouvoirs ?

Comme nous le découvrons dans la scène de combat avec Cinq et dans le dernier épisode de la confrontation avec les frères et sœurs Hargreeves, Lila a des pouvoirs très similaires à ceux des autres.

Lila est en effet capable d’imiter le pouvoir de n’importe qui d’autre. Peu importe ce que c’est, elle est capable de copier ce qu’ils font et de le leur rendre, comme un miroir.

Elle ne peut cependant pas utiliser ses pouvoirs sur des personnes « normales » car elles n’ont pas de pouvoir à répliquer. Cependant avec ou contre les frères et sœurs Hargreeves, elle peut être mortelle.

The Umbrella Academy a été renouvelée pour une saison 3.

Source : screenrant