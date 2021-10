The Walking Dead caresse l’espoir d’un remède contre les zombies

Hope Bennett de The Walking Dead : World Beyond pense avoir une solution pour éradiquer tous les zombies de la planète.

La fin des zombies pour bientôt ? – Crédit : AMC

The Walking Dead : World Beyond arrive sur Amazon Prime Video depuis ce mois-ci. L’occasion de poursuivre l’univers alors The Walking Dead tire sa révérence avec la 11ème saison. Et son spin-off a beaucoup à nous raconter, commençant par le possible traitement contre l’invasion zombie. Car si l’armée n’a pu stopper sa propagation, les scientifiques du CRM représentent un espoir. Les docteurs Hope Bennett et Belshaw n’ont peut-être pas trouvé la cause de l’invasion mais l’espoir d’une fin semble proche.

La disparition des zombies, le remède contre l’invasion

Un remède contre l’apocalypse zombie ? Selon The Walking Dead : World Beyond, c’est possible. Les scientifiques du CRM ont déjà une piste : certains champignons se développent sur la chair en décomposition, accélérant le processus. S’ils peuvent être reproduits et répandus, les morts-vivants tomberaient comme des mouches. Plus une seule créature ne foulerait la Terre.

Hope Bennett, fille de l’un des docteurs de la série, propose une solution : utiliser de la levure. Un type de champignon que son père cherchait, servant à faire pourrir les zombies. Une solution envisagée dans The Walking Dead : World Beyond.

Hope Bennett fabriquait elle-même de l’alcool pour ses camarades au Campus Colony, prouvant son savoir-faire scientifique. La jeune fille a convaincu le CRM de sa place en tant que génie. Car pour fabriquer de l’alcool, la fermentation de la levure est cruciale.

Une solution basée sur la fermentation de la levure

Hope Bennett aurait la solution – Crédit : AMC

Cette solution contre les zombies avec la fermentation de la levure apparaît tardivement dans la mythologie mais confirme que l’invasion peut prendre fin. Personne n’aurait pu se douter que Bennett allait développer cette solution lorsqu’elle faisait de l’alcool secrètement.

Si l’on suppose que Bennett a raison, il n’est pas dit qu’elle trouve une souche (de levure ou autre) qui fasse l’affaire. Il faut aussi que la décomposition soit suffisante.

Sans oublier le problème de la distribution du champignon parmi les morts-vivants. Il faut la répandre en masse et manuellement. Ce qui prend énormément de temps.

Mais c’est pourtant ce qui se rapproche le plus d’un remède contre l’invasion zombie depuis le lancement de The Walking Dead, exception du final de la saison 1.

Source : ScreenRant