The Walking Dead : cette actrice de la série n’a vu aucun épisode

The Walking Dead est un des plus gros succès télévisés de cette dernière décennie, et pourtant, une ancienne actrice principale du show n’a vu aucun des épisodes. Cette dernière trouve la série trop « effrayante ».

Dix ans après la diffusion de la première saison de The Walking Dead, une des actrices phares de la série n’a jamais regardé un épisode. Sarah Wayne Callies, qui incarnait l’épouse de Rick Grimes, a confié que le show lui faisait peur.

Crédit : AMC

Le personnage de Callies, Lori Grimes, a disparu dans la saison 3 de The Walking Dead. La femme du shérif Rick a eu droit à une des fins les plus tragiques la série. Elle meurt en effet suite à l’accouchement par césarienne de Judith. C’est ensuite son fils Carl qui lui tire une balle dans la tête pour l’empêcher de se transformer en zombie.

Cette scène mémorable, l’actrice Sarah Wayne Callies ne l’a jamais vue. Dans une interview accordée au site AssignmentX, l’interprète de Sarah a en effet déclaré : « Je n’ai jamais regardé The Walking Dead. Ça me faisait peur. ». Callies admet néanmoins que la série The Walking Dead était très novatrice à l’époque des premières saisons. « Il y a dix ans, le monde était différent, et ce genre d’exploration de la dépravation, du désespoir et de la peur était subversif, c’était intéressant et c’était nouveau. », ajoute-t-elle.

The Walking Dead, une série toujours aussi subversive

Cet aspect subversif et effrayant de la série est parfois critiqué par une partie du public. Aux États-Unis, des téléspectateurs ont même déposé des plaintes officielles évoquant le caractère « offensant » et « troublant » du show AMC. Mais tel que l’a souvent souligné son créateur Robert Kirkman, le propos de The Walking Dead est centré sur les personnages et leurs relations, et non sur le massacre des zombies. Et Sarah Wayne Callies a bien compris ce message. « Maintenant, nous avons tellement de séries sur ce ce monde dystopique et merdique dans lequel nous vivons (…) que je pense que c’est en fait maintenant un peu subversif de dire: « Peut-être que tout ira bien. Peut-être que nous pouvons surmonter cela en nous tendant la main. » ».

Malgré les polémiques, The Walking Dead continue de séduire une communauté de fans fidèles. La série a été renouvelée pour une onzième saison et les showrunners auraient déjà assez de matière pour en tourner deux supplémentaires. De son côté, Sarah Wayne Callies poursuit sa carrière avec des projets d’un genre beaucoup moins violent. Elle est désormais à l’affiche de Council of Dads, une nouvelle série dramatique diffusée sur la chaîne NBC.

Source : Cinema Blend