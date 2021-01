The Walking Dead : Daryl part à la recherche de Rick dans un des épisodes bonus

Lorsque Rick a disparu dans la saison 9 de The Walking Dead, tous ses amis ont pensé qu’il était mort. Après l’explosion, Daryl et Michonne ont cependant décidé d’en trouver la preuve et de partir à la recherche du corps du shérif.

Daryl sera à la recherche de Rick dans l’épisode « Find me » – Crédit : AMC

C’est cette période que se remémorera Daryl dans l’épisode 18 de la saison 10, intitulé « Find me ». Au cours des ses aventures avec Carol, le biker se souviendra de sa recherche de Rick, juste après l’explosion du pont. Dans l’épisode 14 de la saison 9, on voyait en effet que Daryl et Michonne, enceinte, n’avaient cessé de chercher des traces du corps du shérif. Lorsque la jeune femme avait demandé à Daryl quand il reviendrait à Alexandria, celui-ci lui avait alors répondu « Quand je trouverai quelque chose. ».

AMC a publié il y a quelques jours un nouveau teaser des 6 épisodes bonus de la saison 10. On y voit défiler les personnages phares qu’on entend prononcer quelques mots. La réplique de Daryl nous plonge clairement dans cette période de quête. « Je n’arrêterai pas tant que je n’aurai pas trouvé », l’entend-on dire dans la bande-annonce.

Pas de retour de Rick avant le premier film

Daryl n’a évidemment jamais trouvé de corps ni d’indice de la mort de son ami. Rick a été emporté par un hélicoptère de la Civic Republic Military, dont on a commencé à en apprendre un peu plus dans le spin-off The Walking Dead : World Beyond. Malheureusement, Rick n’apparaîtra pas dans la série, a confirmé le showrunner. Il faudra donc attendre le premier film The Walking Dead pour revoir le shérif et découvrir enfin ce qui lui est arrivé pendant que ses amis ont continué en vain à le chercher. Ce premier long-métrage a été beaucoup retardé suite à la crise sanitaire. Mais le tournage devrait commencer au printemps prochain, et la longue attente sera récompensée promet le producteur Scott Gimple. En attendant, rendez-vous le 28 février prochain pour découvrir le premier épisode bonus de la saison 10 de The Walking Dead.

Source : ComicBook