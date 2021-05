The Walking Dead : l’intégrale de la série arrive sur Disney+ Star au Royaume-Uni

L’intégrale de The Walking Dead sera disponible sur la section Star de Disney+ au Royaume-Uni. Les abonnés pourront donc profiter des 10 saisons existantes et de la dernière qui sera diffusée à partir du 22 août 2021.

Une bonne nouvelle pour certains fans de The Walking Dead, une mauvaise pour d’autres. Disney vient d’annoncer que l’intégrale de The Walking Dead arrivera sur la nouvelle section Star de Disney+ réservée aux adultes. Après plusieurs années à regarder la série d’horreur sur les chaînes FOX et NOW, les fans britanniques vont devoir se tourner vers Disney+ pour regarder la onzième et dernière saison de The Walking Dead.

Cette annonce pose évidemment un problème aux fans de The Walking Dead qui ne sont pas encore abonnés à Disney+. Ils ne pourront effectivement pas découvrir les 24 épisodes de la saison 11. Celle-ci s’annonce « vraiment brutale » et « très, très sombre » d’après Scott Gimple s’ils ne s’abonnent pas.

Les 10 saisons de The Walking Dead seront sur Disney+ dès le 2 juillet 2021

Un porte-parole de Disney a expliqué que : « le 30 juin, la chaîne FOX au Royaume-Uni sera fermée. De nombreux titres seront disponibles sur Star sur Disney+ et seront annoncés dans un proche avenir. Nous apprécions le soutien de nos fans britanniques et nous sommes impatients de continuer à partager les meilleures histoires avec vous ».

Après près de 11 ans de diffusion, la série principale de The Walking Dead touche à sa fin. Cependant, l’univers de la série n’est pas encore proche de l’apocalypse. En effet, les fans attendent la saison 7 du spin-off Fear The Walking Dead. Sa diffusion est prévue pour plus tard cette année. Après une saison 6 qui était très sombre, ils sont encore plus impatients de découvrir les prochains épisodes. Il ne faut pas non plus oublier la trilogie de films The Walking Dead sur Rick Grimes dont Andrew Lincoln a récemment donné des nouvelles.

Dès le 2 juillet, les 153 épisodes de The Walking Dead seront disponibles sur la section Star de Disney+. Quant à la saison 11 dont le premier épisode sera diffusé à partir du 22 août sur la chaîne AMC aux États-Unis, elle sera disponible le lendemain de sa sortie sur Star.

