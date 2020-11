The Witcher saison 2 : voici les nouveaux monstres que Geralt devra affronter

La deuxième saison de The Witcher va apporter son lot de nouveautés au niveau de l’intrigue et des personnages, mais aussi et surtout au niveau des monstres. Netflix ne les a pas encore tous révélés, mais voici ceux auxquels Geralt devra faire face.

La nouvelle armure de Geralt de Riv (Henry Cavill) pour la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

Alors que le Royaume-Uni, à l’instar de la France, se prépare à entrer dans une deuxième phase de confinement pour lutter contre la pandémie, Henry Cavill a annoncé avoir quitté le plateau de tournage au nord de l’Angleterre. En effet, le reste du tournage va se dérouler en studio. C’est d’ailleurs sur le même plateau de tournage situé dans le comté du Yorkshire que plusieurs photos nous avaient dévoilé les costumes de Yennefer (Anya Chalotra) et de Ciri (Freya Allan). En attendant plus de nouvelles de la production, voici les monstres inédits qui vont faire leur apparition dans la saison 2 de la série Netflix.

Netflix n’a pas encore révélé tous les monstres de la saison 2 de The Witcher

La première saison de The Witcher était riche en action. Geralt de Riv, interprété par Henry Cavill, a combattu d’innombrables monstres tous plus effrayants les uns que les autres. Il ne fait aucun doute que le Sorceleur tant apprécié des fans de la série en affrontera au moins autant, si ce n’est plus dans la prochaine saison. Néanmoins, Netflix garde bien le secret. La liste complète des nouveaux monstres de la saison 2 est encore inconnue et elle le sera peut-être jusqu’à la diffusion des épisodes sur la plateforme de streaming. En tout cas, quelques-uns ont déjà été confirmés.

La brouxe amoureuse d’un humain maudit

Nous savons depuis le mois de février que l’acteur Kristofer Hivju connu pour son rôle dans Game of Thrones a rejoint le casting de la saison 2 de The Witcher. Il interprètera Nivellen qui est un personnage ressemblant à un monstre à cause d’une malédiction. Celui-ci apparaît dans la nouvelle « Un grain de vérité » du recueil « Le Dernier Vœu » écrit par Andrzej Sapkowski. Néanmoins, Nivellen n’est pas un monstre à proprement parler, et il n’affronte pas Geralt de Riv. Par contre, une brouxe qui est un type de vampire femelle est tombée amoureuse de Nivellen. Elle s’appelle Vereena et elle sera jouée par l’actrice Agnes Bjorn. Bien entendu, Geralt de Riv devra la combattre dans la saison 2.

La créature rampante et les trois squelettes

Récemment, Netflix a lui-même teasé l’arrivée de deux nouveaux monstres dans une courte vidéo pour célébrer Halloween. Nous ne connaissons pas encore leur nom officiel, mais il y a une sorte de créature rampante ressemblant à un tas d’herbes ensanglantées avec un œil humain. Les fans n’ont toujours pas réussi à l’identifier. Ils ne savent pas s’il s’agit d’un monstre à part entière ou si cette créature fait partie d’un monstre encore plus grand et dangereux.

La créature rampante de la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

Enfin, le deuxième monstre qui a été teasé par Netflix est un groupe de trois squelettes. Des fans ont noté leur ressemblance avec les Moires, aussi appelées les Dames de la forêt. Ce sont trois sorcières qui apparaissent dans le jeu vidéo The Witcher 3 : Wild Hunt. La nature exacte des trois squelettes n’a cependant pas encore été confirmée.

Les trois squelettes de la saison 2 de The Witcher – Crédit : Netflix

