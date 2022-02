Thermomix TM6 : le robot cuisine se décline en noir intense

Fleuron de la cuisine savoureuse et simplissime, le Thermomix revient dans une nouvelle version au design « chic », tout de noir vêtu.

Alerte édition limitée ! Jusqu’au 31 mars prochain, Thermomix propose son modèle TM6 dans une déclinaison exclusive. En effet, le robot cuisine adopte pour l’occasion un habit noir intense, lui permettant de conjuguer élégance et praticité. Pas de grandes nouveautés au niveau des fonctionnalités, mais un nouveau design qui lui offre un élan certain de modernité. Si 11 millions de français ont déjà adopté la version « classique » du robot, cette édition risque bien de faire de nouveaux adeptes.

Un design élégant pour le TM6 noir absolu – Crédit : Vorwerk

La marque Vorwerk affirme au passage son influence dans ce marché de niche. Outre la vente en ligne, de nombreuses boutiques physiques se multiplient aux quatre coins du monde. C’est ce qu’on peut appeler une « success story » !

Le Thermomix s’offre un nouvel habillage

Sobre, un rien « chic » mais toujours aussi performant, le TM6 noir intense a tout pour plaire. Fini le design un peu trop « classique », le robot devient désormais un décor de cuisine à part entière. Contrairement aux nouvelles éditions Le Creuset, cette déclinaison n’est disponible que de manière ponctuelle, avec des stocks extrêmement réduits. Bonne nouvelle, le prix n’augmente pas pour autant. Ce modèle est donc également proposé au tarif habituel de 1359 euros.

Un modèle pour des recettes savoureuses – Crédit : Worwerk

En plus de son bol de 2 litres, ce rival du Monsieur Cuisine sera livré avec une belle panoplie d’accessoires. Vous pourrez donc trouver dans votre colis : 1 Varoma, 1 spatule, 1 panier cuisson, 1 couvercle haute température, 1 fouet, 1 gobelet doseur, 1 guide d’utilisation et 1 livre de recettes. Les fonctionnalités sont toujours aussi nombreuses, ne laissant ainsi aucune place à la lassitude.

C’est donc le moment de craquer et de se mettre aux fourneaux. Ce nouvel ami trouvera vite sa place dans votre cuisine et votre quotidien, on est prêt à la parier !

Source : Vorwerk