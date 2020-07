Thor a failli devenir un des plus grands vilains Marvel

Thor a failli devenir le plus grand méchant de tout l’univers Marvel. Dans les comics, il est même comparable à Thanos et à Galactus, mais retrouve finalement le chemin de la raison.

L’univers Marvel a toujours eu plusieurs chronologies et réalités alternatives. Dans l’une d’elles, explorée par le comics « The Reigning » de Dan Jurgens et Scott Eaton, Thor est devenu un méchant impitoyable qui a éliminé presque tous les héros qui se dressaient sur son chemin.

Crédit : Marvel Comics

Bien avant que Thor ne devienne un super-héros, il a vécu comme un être humain normal, utilisant le corps de Jake Olson comme hôte. Pendant une longue période, Thor, excessivement fier et sûr de lui, a vécu une vie stable en tant que Jake Olson, jusqu’à ce qu’Odin intervienne et sépare Thor du corps d’Olson pour sauver la vie de son fils après que ce dernier ait été mortellement blessé au combat.

Thor règne tel un tyran sur Terre

Bien qu’Odin ait réussi à sauver Thor, cela a eu des effets néfastes à long terme sur le dieu asgardien. L’absence de Jake a rendu Thor moins humain, et il a fini par perdre son amour pour les habitants de la Terre. Plus tard, lorsqu’Odin est mort et que Thor a pris le relais, il a juré de rendre Asgard encore plus grand. L’une des premières choses qu’il a faites a été de fusionner Asgard et la Terre ensemble. La capitale d’Asgard était alors située au-dessus de New York. Ayant perdu sa valeur, Thor ne peut plus saisir Mjolnir. Furieux, il décide de devenir encore plus tyrannique.

Les humains vénèrent maintenant le Dieu asgardien à travers l’église de Thor. Alors que certains sont satisfaits de cette situation, d’autres ne le sont pas autant. Beaucoup essayent de défier le Dieu du tonnerre, mais échouent misérablement. Parmi ces héros figurent notamment Docteur Strange, Hulk et même Wolverine.

La révolte des autres héros

La longue bataille pour renverser la domination de Thor a entraîné la destruction d’Asgard et de New York. 17 ans plus tard, Thor a réussi à construire le Nouveau Asgard au-dessus de ce qui reste de New York. Il épouse ensuite l’Enchanteresse, qui a ensuite donné naissance au dieu de la force, Magni.

De son côté, Jane Foster a réussi à aider Scarlet Witch à rester hors de la vue de Thor. La puissante sorcière a donné naissance à sa fille nommée Kya. Comme sa mère, elle s’entraîne sans relâche pour enfin renverser le gouvernement du dieu du tonnerre. Elle a même réussi à convaincre Magni de rejoindre sa cause. La révolte a cependant été de courte durée car Kya a été tuée dans la lutte.

Thor à nouveau digne de Mjolnir

Cela n’a cependant pas perturbé son objectif. Son esprit conduit Magni à trouver Mjolnir. Il a pu le saisir, mais en le faisant, cela réveille Desak le tueur de dieux. Ce dernier prend immédiatement Thor pour cible.

La misère et la destruction engendrées par son règne ont finalement fait comprendre à Thor que ce qu’il avait fait était mal. Avec humilité et la volonté de se racheter, il a réussi à s’emparer du marteau et a finalement vaincu Desak. Avec le pouvoir de la Force d’Odin, il a ainsi évité qu’une autre catastrophe ne s’abatte sur Asgard. Il a également utilisé son pouvoir pour se lier à nouveau à Jake. La paix est revenue pour les habitants d’Asgard et de la Terre, alors que le dieu d’Asgard a retrouvé son sens noble.

