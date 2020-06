Thor : Mjolnir et Stormbreaker contre Gungnir, lequel est le plus puissant ?

Mjolnir et Stormbreaker sont-ils tous deux plus puissants que l’arme du père de Thor Gungnir ? L’histoire de son porteur Odin, roi d’Asgard et protecteur des Neuf Royaumes, laisserait peut-être penser le contraire.

Contrairement à Mjolnir et Stormbreaker, les origines de la lance ne sont pas très claires. Ce que nous savons, c’est que Gungnir est une arme ancienne qui serait faite d’uru et que sa création remonterait à trois réincarnations d’Odin. Le mystère derrière l’origine lointaine de la lance rend donc sa compréhension encore plus difficile.

Crédit : Marvel Studios

Les armes de Thor ont été largement représentées dans les franchises Thor et Avengers. Grâce à tous ces films, nous avons une assez bonne idée de l’étendue de leur puissance respective. Gungnir est quant à lui aussi mystique que son porteur Odin (joué par Anthony Hopkins), qui l’a à peine utilisé dans ses quelques apparitions. Cela ne signifie cependant pas que la lance est moins importante et moins puissante que les armes de Thor.

Avengers Infinity Wars : et si Thor n’avait pas forgé Stormbreaker ? Marvel dévoile sa version alternative

Les apparitions de Gungnir donnent des indices

Gungnir a des pouvoirs uniques qui ont été brièvement présentés dans certains des films MCU. L’arme a notamment été utilisée par Thor et Loki à plusieurs reprises. Dans Thor (2011), nous avons vu Loki utiliser Gungnir pour invoquer le Destructeur à la poursuite d’un Thor impuissant, ce qui a presque tué le Dieu du Tonnerre. Dans une scène de Thor : Ragnarok, on a pu voir Thor utiliser la lance de manière inadéquate dans une courte scène de combat avec sa sœur aînée Hela. C’est certainement la dernière fois que l’on a pu voir Gungnir. L’arme a en effet disparu dans Thor : Ragnarok, après que Loki ait invoqué le démon de feu Surtur dans sa tentative de vaincre Hela, ce qui a conduit à la destruction d’Asgard, et donc de Gungnir.

Marvel : pourquoi le Mjolnir de Thor est plus important que son Stormbreaker ?

Malgré son nombre très limité d’apparitions, Gungnir est en tout cas l’arme qu’Odin a utilisée pour vaincre Laufey et mettre fin à la guerre. Chacune de ces armes asgardiennes sont certes puissantes. Mais peut-être que l’argument en faveur de la lance d’Odin est le fait que la puissance de Mjolnir et Stormbreaker repose sur la capacité du porteur à les manier. Les pouvoirs de Gungnir, qui peut-être utilisé par n’importe qui, semblent cependant avoir été moins estimés. La lance était-elle vraiment inférieure à Mjolnir et Stormbreaker, nous ne pouvons désormais que spéculer, car elle repose désormais dans les ruines d’Asgard.

Thor 4 : dans Love & Thunder, Beta Ray Bill récupérerait son Stormbreaker

Source : SCREEN RANT