TomTom et Microsoft lancent un assistant vocal pour voitures, avec l’IA d’OpenAI

TomTom et Microsoft développent un assistant vocal à l’IA pour voitures © DR

TomTom, le maestro de la cartographie numérique, a dévoilé mardi une collaboration palpitante avec le géant de la technologie, Microsoft. Ensemble, les deux veulent mettre en scène la naissance d’un assistant conversationnel propulsé par l’intelligence artificielle pour les voitures. Une sorte d’Assistant Google survitaminé, qui arrivera peut-être sur CarPlay et Android Auto ?

Cet assistant, boosté par les services Azure OpenAI de Microsoft, ouvre la voie à des échanges naturels entre conducteurs et passagers avec leurs bolides. Imaginez-vous discuter joyeusement avec votre véhicule, lui donner des ordres vocaux pour trouver des destinations, lancer des recherches de lieux, et même régner en maître sur les commandes du véhicule. Tout cela, d’un simple mot.

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué, où la société a dévoilé que cet assistant vocal fera appel aux gigantesques modèles linguistiques (LLM) d’OpenAI, le créateur bien connu de ChatGPT. Ces LLM ont la magie de concocter des réponses naturelles et fluides à partir de simples données textuelles.

Précisons que TomTom avait déjà époustouflé en juillet avec un plug-in LLM pour ChatGPT, permettant aux utilisateurs du chatbot de planifier des aventures et de découvrir des coins inexplorés en se fiant à ses cartes détaillées.

Rivalisant vaillamment avec des mastodontes tels que Google Maps et HERE, la plus imposante plateforme de cartographie au monde, TomTom a amorcé cette collaboration avec Microsoft en 2016. À cette époque, ils ont entamé leur partenariat en propulsant les services de localisation Azure Maps. Ces services fournissent aux développeurs des données géospatiales et des fonctionnalités de cartographie, insufflant ainsi une nouvelle vie à l’univers de la navigation.

Taco Titulaer, l’éminence grise des finances chez TomTom, avait prophétisé en octobre que la société décelait de nouvelles opportunités passionnantes dans le royaume de l’IA générative. Pour matérialiser cette vision, TomTom s’engage à investir du temps, des finances, et un pool de talents dévoués dans cette technologie captivante.

Source : Reuters