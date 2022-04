Tourisme spatial : comment suivre en direct le premier vol privé historique vers l’ISS

L’équipage de la mission AX-1 – Crédit : Axiom Space

Différents acteurs se sont engouffrés dans la brèche du tourisme spatial. Blue Origin a notamment propulsé Jeff Bezos dans le cosmos quelques jours après le vol de Virgin Galactic transportant Richard Branson. C’est désormais à Axiom Space d’entrer dans la danse. L’entreprise d’astronautique est sur le point d’envoyer quatre personnes à bord de la Station spatiale internationale.

Il s’agira de la première mission totalement privée faisant route vers l’ISS. Elle n’embarquera ainsi aucun astronaute professionnel en service. Pour chapeauter l’équipage, on retrouvera tout de même le vice-président d’Axiom Space, Michael López-Alegría. Cet astronaute chevronné a déjà réalisé pas moins de 10 sorties extra-véhiculaires au cours de son existence et a passé 215 jours sur la Station spatiale internationale.

Mission AX-1 d’Axiom Space : décollage prévu le 6 avril

Il sera secondé par l’ex pilote de chasse israélien Eytan Stibbe et par les deux hommes d’affaires Larry Connor et Mark Pathy. Au sein de l’ISS, ils participeront notamment à un programme de recherche scientifique et de sensibilisation pendant une dizaine de jours. Sauf contretemps, la mission AX-1 sera lancée depuis le Kennedy Space Center (Floride) mercredi 6 avril prochain. C’est SpaceX qui fournira un vaisseau Crew Dragon pour acheminer l’équipage privé dans les étoiles.

Ils devraient arriver sur l’ISS le vendredi 8 avril. Pour suivre les évènements au plus près, la NASA diffusera un flux vidéo sur YouTube que vous pouvez retrouver ci-dessous. Outre les manœuvres techniques, celui-ci devrait dévoiler également la cérémonie d’accueil de l’équipage à bord de la Station.

Sachez toutefois qu’il est tout à fait possible que le vol soit retardé en raison de mauvaises conditions météorologiques ou de problèmes techniques de dernière minute. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article le cas échéant. Pour patienter jusqu’au lancement, n’hésitez pas à visionner cette bande-annonce concoctée par Axiom Space :