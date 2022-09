Tous les James Bond vont débarquer sur Amazon Prime Video

007 © MGM

Amazon a mis la main sur la MGM, obtenant ainsi les droits sur la célèbre franchise d’espionnage. On s’attendait ainsi à ce que l’intégralité des films finissent par garnir le catalogue de Prime Video. Cela sera bientôt chose faite. À l’occasion du 60e anniversaire de la sortie de James Bond 007 contre Dr No, Amazon intégrera tous les longs-métrages de James Bond sur sa plateforme de SVOD le 5 octobre prochain.

Outre les films, un documentaire intitulé The Sound of 007 sera également diffusé. Celui-ci se focalisera sur les musiques emblématiques jouées dans les différents volets de 007. Des entretiens avec Billie Eilish et Paul McCartney seront notamment au cœur de ce documentaire. Qui plus est, le concert caritatif The Sound of 007: Live from the Royal Albert Hall sera disponible dans le catalogue.

Amazon Prime Video accueille 007

Mais quid de James Bond: Mourir peut attendre, le dernier volet de la franchise mettant en vedette Daniel Craig pour la dernière fois ? D’après la nouvelle chronologie des médias en vigueur, Amazon Prime Video peut diffuser un film 17 mois après sa sortie en salle. Le dernier 007 ayant débarqué le 28 septembre 2021 dans nos contrées, il ne sera donc pas intégré tout de suite dans le Prime français.

Voici tous les autres films James Bond qui seront disponibles. Et il y aura évidemment de quoi faire !

James Bond 007 contre Dr No

Bons Baisers de Russie

Goldfinger

Opération Tonnerre

On ne vit que deux fois

Au service secret de Sa Majesté

Les diamants sont éternels

Vivre et laisser mourir

L’Homme au pistolet d’or

L’Espion qui m’aimait

Moonraker

Rien que pour vos yeux

Octopussy

Jamais plus jamais

Dangereusement vôtre

Tuer n’est pas jouer

Permis de tuer

GoldenEye

Demain ne meurt jamais

Le monde ne suffit pas

Meurs un autre jour

Casino Royale

Quantum of Solace

Skyfall

007 Spectre

