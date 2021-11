Trois jeux gratuits sur PS+, un étudiant condamné à mort pour avoir partagé Squid Game, attention aux arnaques pendant le Black Friday, c’est le récap’

Dealabs lève le voile sur les jeux gratuits de décembre sur Playstation Plus, un étudiant condamné à mort après avoir introduit clandestinement Squid Game dans son lycée, soyez vigilant et méfiez-vous des arnaques pendant le Black Friday 2021, c’est le récap’ du jour.

Voici les jeux gratuits à venir sur le PS+

Dealabs a levé le voile sur les trois jeux offerts sur PS+ en décembre. On découvre tout d’abord Godfall Challenger Edition, qui avait été lancé sur PS5 l’an dernier, Mortal Shell dont on apprécie l’ambiance glauque et bien rendue et enfin Lego DC Super Vilains qui fonctionne toujours aussi bien. Ces jeux seront disponibles gratuitement pour les abonnés au service PS+. À noter que Sony bradera son abonnement d’un an à l’occasion du Black Friday, qui sera disponible à 39,99€ au lieu de 59,99€.

Lire > PS Plus : voici les trois jeux gratuits offerts en décembre 2021 sur PS4 et PS5

Jeux PS Plus de décembre 2021 – Crédit : Dealabs



Squid Game : condamnation à mort pour un étudiant Nord-Coréen

CENT et Kataku ont rapporté que plusieurs copies illégales de Squid Game auraient été importées en Corée du Nord. Malheureusement, une loi adoptée dans le pays interdit la possession et/ou distribution de programmes étrangers comme ceux de Corée du Sud, Squid Game par exemple. Un lycéen Nord-Coréen aurait donc été condamné à mort pour avoir récupéré illégalement une copie de la série pour la montrer à ses amis.

Lire > Squid Game : un lycéen Nord-Coréen condamné à mort

Une affaire inquiétante venue de Corée du Nord – Crédit : Netflix

Méfiez-vous des arnaques pendant le Black Friday

Le 26 novembre aura lieu le très attendu Black Friday et il faudra faire preuve de méfiance face aux nombreuses bonnes affaires qui pourraient cacher des arnaques. En effet, le géant de la sécurité informatique Kaspersky a tenu à avertir que les fraudes liées aux paiements en ligne augmentent de 208 % avec le Black Friday. Les cybercriminels redoublent d’imagination pour voler vos données bancaires, avec des fautes sites, des e-mails de spam ou encore des pages de paiement frauduleuses. Soyez donc encore plus vigilant et vérifiez toujours l’URL des sites avant de transmettre vos identifiants de connexion ou vos données bancaires.

Lire > Black Friday : attention aux arnaques, vos données bancaires sont en danger