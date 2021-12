Trois méga-astéroïdes, 4660 Nereus, 2003 SD220 et AH 2018 passeront dangereusement proche de nous ce mois-ci

En raison de sa taille et de sa distance par rapport à la Terre, l’objet extraterrestre 4660 Nereus est classé comme un objet potentiellement dangereux. Cette classification comprend tout astéroïde qui passant à moins de 7,48 millions de kilomètres de l’orbite terrestre et dont la largeur dépasse environ 140 mètres. Il faut savoir qu’il y a beaucoup de roches qui entrent dans cette catégorie.

Illustration d’un astéroïde se dirigeant vers la terre :- Crédits : Pixabay

2003 SD220 et AH 2018 en font également partie. 2003 SD220 passera à environ 1.6 millions de kilomètres de la planète bleue et son profil allongé lui confère une taille de presque 1 kilomètre de longueur. Le dernier en liste devrait survoler la Terre à une distance de plus de 4,5 millions de kilomètres et son diamètre est estimé entre 84 et 190 mètres.

Tous représentent un danger potentiel

Le moins menaçant des trois serait 2003 SD220, car, très connu des astronomes, sa trajectoire est prévue bien en avance.

4660 Nereus, fut découvert pour la première fois en 1982. Il a de qu’il survole la Terre assez fréquemment. Son orbite autour du Soleil le rapproche de nous environ tous les 10 ans environ, bien qu’en termes spatiaux « proche » soit toujours « à une distance sûre ».

AH 2018 est lui passé à 296 758 km de la planète en 2018. C’est moins que la distance entre la Terre et la Lune. AH 2018 à une orbite excentrique, avec une distance au Soleil variant de près que 90 % de la distance Soleil-Terre à plus de 4 fois cette distance. Il est celui qui a le plus représenté de danger pour nous. En cause, sa quasi-totale absence de réflexion de la lumière. Elle l’a rendu presque impossible à voir venir pour les scientifiques.

1908, l’année où un astéroïde a percuté la Terre

En 1908, un astéroïde à peu près de la même taille que AH 2018 a percuté la planète au-dessus de la rivière Podkamennaya Tunguska en Russie. Beaucoup pensent que l’astéroïde avait à peu près la même taille que 2018 AH, peut-être même plus petit. L’impact a créé une explosion de 12 mégatonnes. Les effets de cette explosion ont alors été ressentis et observés sur des milliers de kilomètres.

Nous ne sommes pas prêts

À l’heure actuelle, la mission Dart se dirige pour un test de déviation de trajectoire visant un autre astéroïde. Nous verrons après cet essai plus clairement quels sont les moyens dont nous disposons à l’heure actuelle pour nous protéger de ces menaces. Mais comme AH2018 nous l’a rappelé, il nous faudrait aussi être en mesure de tous les détecter à temps. Et de toute évidence, nous n’en sommes pas capables à l’heure actuelle. Car si d’autres astéroïdes non mentionnés ici passent à proximité de la terre en décembre, s’il y en a un qui se dirige droit sur nous, nous ne l’avons pas encore détecté…

Source : Bgr