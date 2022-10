Twister : une suite du film catastrophe de 1996 est annoncée

Croyez-le ou non, mais une suite du film catastrophe Twister vient d’être annoncée par la Warner Bros. et Amblin Entertainment. Il ne s’agit ni d’un remake, ni d’un reboot, mais bel et bien d’une suite du film de 1996, qui aimerait reprendre les mêmes acteurs.

Twister © Warner Bros. Pictures, Universal, Amblin Entertainment

Mettez-vous à l’abri. Une suite du blockbuster Twister, sorti en 1996, vient d’être annoncée. La suite, qui ravira — on l’espère — les plus nostalgiques, serait actuellement à la recherche de noms intéressants pour rejoindre ses rangs.

L’information nous provient initialement d’un rapport de Deadline. Le film, officiellement appelé Twisters, sera distribuée par Amblin Entertainment et cofinancé avec Universal Pictures et la Warner Bros.

Une suite que s’appelerio Twisters

Le scénario de Twisters serait potentiellement écrit par Mark L. Smith, le réalisateur de The Revenant. Il se devrait s’axer sur la relation entre Jo (Helen Hunt) du film original et sa fille. Selon Deadline, le film a été personnellement approuvé par Steven Spielberg, qui a aidé à accélérer son développement sous la direction du réalisateur Joseph Kosinski. Ce dernier serait d’ailleurs parti en cours de route pour un autre projet, avec Apple et Brad Pitt.

Parmi les candidats potentiels au poste de réalisateur, Travis Knight (Bumblebee) et le duo Jimmy Chin et Elizabeth Chai Vaserhelyi (Free Solo). Ce duo, en particulier, pourrait être un choix inspiré pour le film : leur documentaire primé aux Oscars présentait des prises de vue aériennes extrêmement intenses qui pourraient être reproduites dans un cadre narratif. Cependant, aucune décision ou offre n’a encore été prise.

Contrairement à toutes les récentes rumeurs, Deadline affirme que le projet n’est ni un reboot, ni un remake, mais bien une suite. Les sociétés de production aimeraient revoir Hunt en tant que chasseur de tempête, mais son implication n’est pas encore confirmée. On ne sait pas non plus comment le film prévoit de gérer l’absence de Bill Paxton.

Twisters n’entrera probablement pas dans sa phase de tournage avant un certain temps, mais espérons que nous aurons bientôt plus de nouvelles sur cette suite.

