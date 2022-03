Ukraine : avant le bombardement, le mot «enfants» écrit autour du théâtre de Marioupol

En Ukraine, une frappe aérienne russe a ravagé le théâtre de Marioupol où plus de 1000 civils s’étaient réfugiés. Avant cela, le mot « enfants » en russe avait été écrit de part et d’autre de l’édifice, comme nous le révèle une image satellite. Une précaution qui n’a pas permis d’éviter le drame.

Le théâtre de Marioupol avec les mentions « enfants » (entourées en rouge par nos soins) – Crédit : Maxar Technologies

Les satellites de Maxar Technologies nous ont permis très tôt d’observer l’avancée des troupes russes vers l’Ukraine. Et plus de trois semaines après l’éclatement du conflit, l’entreprise américaine continue de documenter les combats qui en résultent. Mercredi dernier, les médias ont largement relayé l’attaque du théâtre de Marioupol où plus de 1000 personnes avaient trouvé refuge.

L’édifice a été durement touché par une frappe russe. À noter que la Russie accuse quant à elle le régiment ukrainien Azov d’être responsable de cette exaction. À l’heure où nous écrivons cet article, le bilan humain n’a toujours pas été dévoilé par les autorités, des survivants continuant d’être sortis des décombres de l’édifice qui s’était mué en abri anti-bombes.

Théâtre de Marioupol : la mention « enfants’ écrite en russe sur le sol

D’après le New York Times, les habitants avaient tenté de signaler en amont aux avions que le théâtre était peuplé de très jeunes réfugiés. Pour ce faire, le mot russe « enfants » avait été inscrit à l’avant et à l’arrière du bâtiment. Écrits en grosses lettres blanches aux alentours du 12 mars, les avertissements étaient bel et bien visibles du ciel, comme le rapporte Maxar ( voir image ci-dessus). Pas de quoi toutefois empêcher le bombardement qui s’en est suivi.

L’image avait été capturée lundi par l’entreprise américaine de technologie spatiale. Soit deux jours avant la frappe dévastatrice. D’autres images satellites sur le conflit en Ukraine sont régulièrement partagées par Maxar. Un moyen de se rendre compte de l’étendue des dégâts sur les infrastructures et les zones résidentielles.

