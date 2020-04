Un dragster électrique de 5364 chevaux, ça donne quoi ?

Crédits : Caradvice

Nous parlons régulièrement de courses « façon dragster » dans lesquelles s’opposent Tesla Model S et McLaren 720s, Tesla Roadster et Bugatti Chiron ou même les Tesla entre elles. Ici, on ne joue pas dans la même catégorie, ce dragster est capable de pures folies.

Le 0 à 200 km/h en 0,8 seconde

Le principe d’un dragster est simple : aller tout droit le plus vite possible. Si le châssis est en général assez simple, c’est la motorisation qui prime dans ce genre d’exercice. À ce jeu, l’entreprise australienne HyperPower a mis au point une arme redoutable, un moteur de seulement 43 centimètres de diamètre capable de générer une puissance de 1 mégawatt.

Sous le nom QFM-360-X se cache une bête conçue pour être utilisée dans les transports, particulièrement les trains rapides. Il est même prévu pour s’adapter à tout type d’usage comme l’annonce Michael Fragomeni, fondateur de l’entreprise. L’une de ses particularités est de fonctionner avec une tension d’alimentation faible, contrairement aux 800 volts de la Porsche Taycan par exemple.

Plutôt que de tenter d’impressionner par les chiffres, le fabricant a décidé de passer aux actes. Il a donc conçu et fabriqué un dragster qu’il a équipé de 4 moteurs. Ces 4000 kW équivalent à 5364 chevaux. Grâce à cela, il envisage de battre 6 records du monde, dont celui de vitesse dans sa catégorie, qui est pour l’instant de 612 km/h. Ce dont est théoriquement capable l’engin dépasse l’entendement. On parle ici du 0 à 200 km/h en 0,8 seconde, du 0 à 400 km/h en 2,9 s et du 0 à 500 km/h en 3,7 s. S’il est bien plus rapide que la Bugatti Chiron et son 0-400-0 en 42 secondes, il reste loin derrière les 1700 km/h de Bloodhound.

Source : Caradvice