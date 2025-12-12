Un Galaxy S25 + un Chromebook pour moins de 800 € ? Samsung vous offre un deal exceptionnel !

Boulanger propose pour Noël une offre particulièrement attractive : un pack contenant un Samsung Galaxy S25 en version 256 Go, ainsi qu’un Galaxy Chromebook Go, à 799 € au lieu de 1 459 €. Une remise qui permet de s’équiper à la fois d’un smartphone récent et d’un ordinateur portable !

Le Galaxy S25, sorti cette année, est l’un des smartphones les plus premium de Samsung. Avec son format compact, son écran AMOLED de très haute qualité et ses performances solides pour un usage quotidien, il convient à une large gamme d’utilisateurs. De son côté, le Chromebook Go vient compléter l’ensemble avec une machine performante, légère et endurante, idéale pour le travail, les études ou le multimédia.

Ce pack s’adresse aussi bien à ceux qui veulent renouveler leur équipement qu’à ceux qui cherchent une solution complète, prête à l’emploi, sans multiplier les dépenses. Et à ce niveau de remise, l’offre est particulièrement difficile à ignorer !

Découvrir l’offre

Un duo smartphone + ordinateur prêt à l’emploi

Le Galaxy S25 mise sur un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces, lumineux et fluide, doté d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement adaptatif. Il embarque aussi un processeur octa-cœur performant, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, garantissant une excellente réactivité. Côté photo, le triple capteur permet de capturer des clichés détaillés et des vidéos jusqu’en 8K, tandis que la compatibilité 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 assurent une connectivité parfaite. L’ensemble est complété par une certification IP68, pour une meilleure résistance à l’eau et à la poussière.

Le Galaxy Chromebook Go, quant à lui, est pensé pour accompagner les déplacements. Léger et robuste, il propose un écran 14 pouces HD anti-reflet, un processeur Intel Celeron, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage, largement suffisants pour la navigation, la bureautique, le streaming et les outils en ligne. Son autonomie confortable et sa connectivité moderne en font un compagnon fiable pour le travail ou les études.

Découvrir l’offre

Un pack qui allie l’utile à l’agréable

À 799 € chez Boulanger, ce pack permet de repartir avec un smartphone haut de gamme récent et un ordinateur portable fonctionnel pour un prix habituellement réservé à un seul appareil premium. Que ce soit pour s’équiper avant les fêtes, renouveler son matériel ou offrir une solution complète clé en main, cette offre Samsung coche toutes les cases du bon plan avantageux.

À lire également : notre guide des meilleurs smartphones Samsung