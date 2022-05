Un jeu PS1 gagne une nouvelle fonctionnalité 23 ans plus tard grâce au PlayStation Plus

Le jeu Syphon Filter de la PS1 sera disponible le mois prochain avec l’offre Premium du nouveau PlayStation Plus. Les développeurs du jeu ont ajouté une nouvelle fonctionnalité très attendue pour son arrivée sur le PS Plus.

Le nouveau PlayStation Plus sera disponible à partir du 23 juin. Trois offres seront proposées aux joueurs : l’Essential qui est l’équivalent de l’ancien PS Plus, l’Extra et la Premium. À 16,99 €/mois ou 119,99 €/mois, l’offre Premium du PlayStation Plus permettra d’accéder à plus de 700 jeux, dont des titres de la PS1, de la PS2 et de la PSP.

Syphon Filter arrive sur le nouveau PlayStation Plus – Crédits : Sony / Bend Studio

En début de semaine, Sony a partagé la liste des jeux qui seront disponibles. Parmi ces jeux, Syphon Filter développé par Bend Studio et sorti en 1999 sur la première PlayStation a été confirmé. Syphon Filter était à l’époque l’un des meilleurs jeux de l’année et l’un des plus populaires de la console. Pour célébrer son arrivée sur le PS Plus, les développeurs ont ajouté une fonctionnalité très attendue, celle des trophées.

Syphon Filter va avoir des trophées à débloquer, il pourra aussi être platiné

Bend Studio vient d’annoncer sur Twitter que « Siphon Filter inclura des trophées lorsqu’il arrivera sur le tout nouveau PlayStation Plus ». Le studio a même ajouté la vidéo du trophée « An Explosive Start » pour illustrer ses propos. 23 ans après la sortie du jeu sur PS1, les joueurs pourront enfin débloquer des trophées en jouant.

And yes, you can earn the Platinum too. 🏆 pic.twitter.com/uCeE2diz99 — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Encore mieux, les joueurs pourront platiner Syphon Filter. Dans le jargon PlayStation, cela signifie que les joueurs pourront obtenir tous les trophées du jeu et ainsi avoir le fameux trophée platine. Il s’agit en quelque sorte de la récompense ultime pour avoir terminé un jeu sur PlayStation.

Mais alors, les autres jeux PS1 et PS2 vont-ils aussi avoir des trophées ? En effet, le système des trophées n’est arrivé qu’à partir de la PlayStation 3. Les jeux rétrocompatibles disponibles sur le nouveau PlayStation Plus pourraient tous accueillir des trophées, mais cela n’a pas encore été confirmé officiellement. En tout cas, nous devrions en savoir davantage dans les jours et semaines qui viennent avant l’arrivée du PlayStation Plus le 23 juin.

Source : ComicBook