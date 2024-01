Un joueur achète un PC gamer à 20 euros et découvre qu’il vaut 40 fois plus cher

Un joueur vient de réaliser une superbe affaire qui ferait rêver n’importe qui. Lors d’une vente aux enchères, il a acheté un PC gamer à 20 dollars qui semblait inutilisable. En réalité, le matériel était encore en très bon état et le PC valait 40 fois le montant dépensé.

© Pexels

Pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions aux titres les plus gourmands sur PC, il est impératif de mettre la main au portefeuille. Il faut notamment disposer d’un processeur performant et d’une des meilleures cartes graphiques du marché pour profiter au mieux de ses jeux.

Ainsi, il n’y a pas de petit profit lorsque l’on cherche à se procurer des composants. On peut donc dire que ce joueur a été très bien inspiré d’acheter ce PC à première vue obsolète pour seulement 20 dollars. En réalité, il vaut 40 fois plus cher.

Un joueur achète un PC à 20 euros alors qu’il vaut quasiment 1000 euros

Lors des brocantes ou des vide-greniers, il est possible de faire très bonnes en affaires en récupérant des objets de grande valeur à bas prix. Un joueur vient de réaliser une superbe opération non pas lors de ce type d’événement, mais durant une vente aux enchères.

En récupérant un PC gamer à 20 dollars, il ne s’attendait pas à ce que la majorité des composants soient non seulement haut de gamme, mais aussi en très bon état, même s’ils semblaient totalement inutilisables.

Son ami explique qu’il s’agit probablement d’un PC endommagé pendant le transport puis laissé à une salle des ventes. L’organisateur de la vente aux enchères l’aurait ensuite laissé sous la pluie plusieurs heures.

« Nous l’avons aidé à récupérer ce que nous pouvions et avons nettoyé l’ensemble du PC avec un aspirateur de données et de l’isopropyl », ajoute-t-il sur Reddit. Même si la carte graphique Nvidia RTX 4090 et la carte mère étaient complètement irréparables, ils ont pu récupérer plusieurs composants de grande valeur.

Un processeur AMD Ryzen 9 7950X à environ 550 €

Un SSD NVMe de 2 To d’environ 120 €

Un disque dur de 2 To qui coûte autour de 70 €

Un kit de refroidissement liquide (AIO) d’une valeur moyenne de 90 €

Les ventilateurs

L’alimentation Evga PSU

La valeur totale de tous les composants encore fonctionnels dépasse allègrement les 800 euros. Toutefois, l’humidité qui s’est infiltrée dans l’alimentation représente un risque. Des utilisateurs estiment que la carte graphique peut aussi être sauvée, mais cela dépend de son état de dégradation. Il s’agit tout de même d’une excellente affaire réalisée par le joueur PC.

Il ne reste plus qu’à se procurer une carte graphique. En ayant dépensé seulement 20 dollars (environ 18 euros) pour le matériel que tout joueur rêverait d’avoir, peut-être qu’il optera par un des récents GPU dévoilés par Nvidia, les 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER et RTX 4070 SUPER.

En tout cas, l’histoire se finit bien mieux que celle de ce père de famille qui a dépensé 1200 euros pour un PC gamer équipé d’un matériel obsolète.