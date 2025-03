Un problème avec le Cybertruck entraîne des retards de livraison

Et ce ne sont pas des militants anti-Tesla qui sont à l’origine du problème. Non, en fait, il semble que la carrosserie du véhicule ne tienne pas à certains endroits… Embêtant…

Le Tesla Cybertruck présenté en Californie

Le Cybertruck est le véhicule électrique de Tesla qui a sans doute fait le plus parler de lui depuis 1 an. Et pourtant il n’est disponible qu’outre-atlantique ! Il faut dire que le monstre n’est pas du tout adapté aux routes européennes ou même asiatiques et que ses angles saillants ne sont pas légaux sur le vieux continent.

En Amérique, le véhicule a d’abord déchaîné les passions grâce à sa carrosserie pare-balle, sa facilité de circulation en cas d’ouragan ou ses accessoires.

Mais après une période de liesse, c’est plutôt la déchéance qui s’abat. Une fois les premières commandes livrées, il semble que le méga véhicule de Tesla ait du mal à trouver de nouveaux acheteurs et la firme aurait même décidé de faire des offres promotionnelles. Mais c’est surtout l’attitude de Elon Musk suite à l’investiture de Donald Trump qui est à l’origine des plus gros problèmes des propriétaires de Cybertruck : le vandalisme…

Un défaut de fabrication fait prendre du retard aux livraisons de Cybertrucks

Si Tesla est connu pour ses rappels en masse de véhicules déjà roulants, le problème est aujourd’hui tout autre.

Comme détecté par le site Electrek de nombreux futurs propriétaires de Cybertruck seraient allés réagir sur les forums et les réseaux pour indiquer des retards de livraison du véhicule. Ainsi, pas moins de huit acheteurs de Cybertrucks en attente de livraison ont signalé le retard sur le forum du Cybertruck Owners Club et beaucoup d’autres sur X et Facebook.

Ces acheteurs ont tout de même réussi à avoir quelques informations de la part de Tesla, et les responsables des livraisons chez le constructeur leur auraient indiqué que toutes les livraisons de Cybertruck sont suspendues.

D’après Electrek ce type de suspension se produit lorsqu’une malfaçon a été repérée sur les véhicules qui doivent être livrés. Ils sont alors mis de côté afin que le problème soit résolu, afin d’éviter d’avoir à réaliser un rappel par la suite.

Dans ce cas, la plupart des acheteurs de Cybertruck ne sont pas au courant du problème. Cependant, un acheteur a partagé une image de l’application de service de Tesla où un représentant de Tesla a déclaré que le problème était dû à la garniture du renfort de toit du Cybertruck :

Source : Electrek

Il s’agit d’une garniture décorative qui recouvre le rebord du toit du véhicule. Pour le Cybertruck, elle se compose de la partie indiquée ci-dessous :

Source Electrek

Bien que Tesla ait affirmé que le Cybertruck est “à l’épreuve des balles” et constitué d’un “exosquelette”, la construction du véhicule électrique est en fait beaucoup plus proche d’un système unibody traditionnel que d’un “exosquelette”. La plupart des parties visibles de la carrosserie, qui feraient partie du châssis dans une construction exosquelette, sont en fait des garnitures attachées à la carrosserie.

D’ailleurs, Tesla a déjà réalisé un rappel de 11 000 Cybertruck en juin 2024 à cause de ces garnitures, qui avaient tendance à se détacher toutes seules, ce qui est dangereux.

Le blocage des livraisons de Cybertruck semble avoir commencé le week-end dernier. Certains rendez-vous de livraison ont été annulés et les acheteurs n’ont pas encore été informés de la date à laquelle ils pourront récupérer leurs véhicules.

Pour le moment Tesla n’a pas réalisé de communiqué officiel sur ce problème.