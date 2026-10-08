« Un tournant majeur » : ChatGPT génère désormais des réponses interactives

ChatGPT fait sa mue. Le chatbot d’OpenAI peut désormais générer des interfaces interactives directement dans ses réponses, avec des graphiques, des formulaires, des boutons ou encore des diagrammes adaptés à chaque demande.

La nouvelle interface interactive de ChatGPT © OpenAI

Vous n’allez plus reconnaître ChatGPT. Propulsé par GPT-6, le célèbre chatbot peut désormais générer des interfaces interactives. Celles-ci rendent “les réponses quotidiennes plus visuelles, facilitent l’apprentissage de sujets complexes et permettent de créer rapidement un outil pour résoudre une tâche sur le champ”, détaille OpenAI. La firme semble de nouveau avoir puisé son inspiration dans les Artéfacts de Claude qui permettent de créer facilement des outils de productivité.

Pour rappel, OpenAI avait lancé le mois dernier les premiers modèles GPT-6 auprès de ses clients payants. Ces derniers bénéficient de GPT-6 Sol, tandis que les utilisateurs des formules Free et Go ont désormais accès à GPT-6 Luna. L’interface interactive intelligente peut s’activer avec les deux modèles.

ChatGPT transforme ses réponses grâce à sa nouvelle interface interactive

Dans la nouvelle expérience de chat, les réponses mêleront des éléments visuels et interactifs, dont l’agencement s’adaptera à votre prompt. ChatGPT sera notamment capable d’afficher des graphiques, des boutons cliquables, des formulaires, des diagrammes et d’autres outils adaptés à la tâche à accomplir. L’agent conversationnel pourra aussi se contenter d’une réponse textuelle lorsque l’ajout d’éléments visuels ne sera pas jugé pertinent pour satisfaire la requête.

Voici plusieurs cas d’usage suggérés par OpenAI :

Un widget de recette qui ajuste automatiquement les quantités

Une explication interactive de la conception d’un vélo à 7 vitesses

Un calculateur d’épargne retraite

Un outil de partage de l’addition du restaurant

Un jeu directement lançable dans la conversation

Une checklist pour préparer ses bagages

Une carte interactive pour planifier un road-trip

Mention spéciale pour cette plongée sous-marine créée par Derrick Choi, ingénieur chez OpenAI. Outre les créatures marines cliquables, le curseur de profondeur fait évoluer la luminosité et la pression en temps réel :

Simple example with the new Intelligent UI in ChatGPT.



"Create an ocean dive with a depth slider, changing light+pressure, and clickable creatures" pic.twitter.com/yY0w0n6MD7 — Derrick Choi (@derrickcchoi) October 8, 2026

“Avec Intelligent UI, nous avons donné à GPT-6 la liberté de créer l’interface la plus utile pour chaque question, tout en conservant une expérience rapide et familière sur le web et les appareils mobiles”, explique OpenAI. Pour ce faire, le chatbot s’appuie notamment sur une bibliothèque de composants qui offre à chaque réponse “une base de conception familière”, tout en laissant au modèle la liberté d’organiser les différents éléments.

“GPT-6 a appris à utiliser la bibliothèque de composants et à faire des choix de conception judicieux, notamment en ce qui concerne l’organisation claire des informations, le choix du moment opportun pour l’interactivité et la pertinence d’une simple réponse textuelle”, résume l’entreprise dirigée par Sam Altman.

Le modèle bénéficie aussi d’un compilateur qui permet à l’interface intelligente d’apparaître progressivement, sans que vous ayez à patienter jusqu’à la fin de la réponse. Autrement dit, ChatGPT commencera à répondre tout en continuant à réfléchir.

OpenAI annonce le déploiement d’Intelligent UI pour tous les utilisateurs

Le modèle GPT-6, équipé de la nouvelle interface intelligente, a débuté son déploiement mercredi dans le monde entier chez les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise (GPT-6 Sol). Les utilisateurs Free et Go (GPT-6 Luna) commenceront aussi à en bénéficier dès ce jeudi. “Il reste encore du travail à accomplir pour améliorer le jugement de conception du modèle et étendre ses possibilités, mais l’interface utilisateur intelligente marque un tournant majeur dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec ChatGPT”, souligne OpenAI.

Et ce n’est que le début. L’entreprise aimerait à l’avenir que l’agent conversationnel permette de créer davantage d’interfaces répondant plus étroitement aux besoins des utilisateurs. Un véritable changement de paradigme :

Depuis des décennies, les utilisateurs doivent apprendre à se servir de logiciels, en naviguant dans des interfaces fixes conçues pour des tâches spécifiques. Nous pensons que l’avenir sera différent. Au lieu que les utilisateurs s’adaptent aux logiciels, ce seront les logiciels qui s’adapteront aux utilisateurs.

Parmi les autres améliorations apportées au modèle, OpenAI souligne sa capacité à dénicher plus efficacement des informations sur le Web pour formuler sa réponse. En outre, GPT-6 résiste mieux aux tentatives de contournement et sait davantage reconnaître ses propres limites, évitant ainsi de fournir une réponse insuffisante lorsqu’il ne dispose pas des ressources nécessaires.