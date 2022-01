Un trou noir créateur d’étoiles, le remake de Blanche-Neige et les sept nains se fera sans nain, qu’est-ce que le HDMI 2.1a, c’est le récap’ de la semaine

Hubble détecte la présence d’un trou noir supermassif, Peter Dinklage critique le remake en live-action du film Blanche-Neige et les sept nains, quelles sont les différences entre le HDMI 2.1a et le HDMI 2.1.

Un trou noir déclenche la formation d’étoiles

Le télescope spatial Hubble de la NASA a fait une découverte inattendue en détectant la présence d’un trou noir supermassif dans la galaxie naine Henize 2-10, localisée à environ 30 millions d’années-lumière. L’auteur de l’étude Zachary Schutte a dévoilé la particularité de ce trou noir, qui créé des étoiles au lieu de les détruire. Il s’agit là d’un phénomène qui n’a jamais été observé dans les galaxies naines de masse inférieure.

Illustration d’un trou noir supermassif découvert par Hubble – Crédit : M. Helfenbein, Yale University / OPAC

Qu’est-ce qui différencie le HDMI 2.1a du HDMI 2.1 ?

Le HDMI 2.1a est une mise à jour du HDMI 2.1 qui s’appuie sur des technologies identiques et dont la seule évolution notable se situe au niveau du HDR. En effet, la nouvelle fonctionnalité baptisée Source-Based Tone Mapping (SBTM) permettra à votre télé ou votre écran d’adapter le HDR sans que vous n’ayez à lever le petit doigt. Le site HDMI.org précise qu’il ne sera pas nécessaire de se procurer un câble HDMI spécifique ou un nouvel écran pour profiter du HDMI 2.1a.

Câble HDMI © Unsplash

« La flèche impossible » capturée dans Breath of the Wild

Le speedrunner Luke Steelman (LegendofLinkk) a partagé sur Youtube son dernier exploit : après environ 1100 essais, le joueur est finalement parvenu à capturer la « flèche impossible » du jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cette flèche électrique était située en dehors des limites du jeu, dans une zone cachée, et le chasseur de glitch est pour l’instant le seul à avoir relever le défi de la récolter.

La fameuse flèche © Capture d’écran YouTube / LegendofLinkk

Les sept nains deviennent des créatures magiques

Le remake en live-action de Blanche-Neige et les septs nains entre actuellement en production et cela n’emballe pas Peter Dinklage, qui a partagé sa frustration et sa colère lors d’un podcast avec Marc Maron, considérant ce concept totalement arriéré. Disney a rapidement répondu dans un billet officiel accordé à The Hollywood Reporter, précisant que « au lieu de faire apparaître des nains », son remake utilisera « un groupe de personnages qu’ils décrivent comme des « créatures magiques ».

Peter Dinklage – Crédit : HBO

Pourquoi changer la batterie de sa Tesla coûte si cher ?

Même si les prix varient sensiblement d’un concessionnaire à l’autre, changer la batterie d’une Tesla une fois la garantie expirée coûte une petite fortune. En effet, comme expliqué par Elon Musk en 2019, il faut débourser entre 5000 et 7000 dollars pour remplacer chaque module de batterie, et les modèles Tesla en possèdent quatre, voire cinq. La facture d’un remplacement de batterie s’élève donc à minimum 20 000 dollars et peut monter jusqu’à 35 000 dollars (entre 17 800 et 31 300 euros environ). Reste l’option de se tourner vers un garage indépendant pour faire baisser le prix des frais…

Tesla – Crédit : Unsplash

Comment améliorer l’autonomie de la batterie de votre iPhone ?

Les nouvelles fonctionnalités des smartphones Apple ont souvent un impact sur l’autonomie de votre smartphone, comme c’est le cas de la 5G, qui entraîne une décharge plus rapide de la batterie. Toutefois il existe une astuce toute simple qui vous permettra de désactiver la 5G ou de l’optimiser. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour gagner quelques points d’autonomie sur votre iPhone.

L’iPhone 13 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Comment récupérer votre compte Facebook sans vos identifiants ?

Que vous ayez égaré votre identifiant, votre mot de passe ou que vous soyez victime d’un piratage, il existe une astuce pour récupérer votre compte Facebook, et ce même sans adresse email de récupération. Rendez-vous dans notre tuto détaillé pour connaître toutes les étapes à suivre pour reprendre la main sur votre compte.

Quels sont les meilleurs écouteurs true wireless de 2022 ?

Les écouteurs sans fil se multiplient chaque année et il peut être compliqué de savoir quel modèle choisir. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous avons préparer un comparatif des meilleurs true wireless en 2022. Voici la liste des écouteurs sans fil testés par Tom’s Guide :

N’hésitez pas à jeter un œil à notre guide détaillé afin de choisir les écouteurs les plus adaptés à vos besoins et à votre budget.

