Un vieux pick-up Ford transformé en véhicule électrique en 24h

Zero Labs a développé une plateforme EV propriétaire spécialement conçue pour les voitures classiques qui permet leur conversion en voitures électriques.

Véhicule transformé par Zero Labs – Crédit : Zero Labs

EV Zero Labs est une société de conception, de technologie et d’ingénierie basée en Californie du Sud. Elle a choisi d’innover sur le marché en transformant des voitures thermiques en véhicules électriques. Selon Zero Labs, il faut généralement entre 6 mois à 1 an pour transformer une ancienne voiture en voiture électrique.

Cependant, l’entreprise a réussi cette prouesse en seulement 24 heures en utilisant sa propre plateforme. En effet, La société a transformé un vieux Ford Bronco vieux de 50 ans en un véhicule électrique moderne de 600 chevaux. Celui-ci n’avait pas été conduit depuis près de 30 ans. Une autre entreprise américaine, E.C.D, était même allée jusqu’à mettre un moteur Tesla dans un Land Rover Defender.

Zero Labs veut accélérer la transition vers des véhicules zéro émission

Selon la société, la plateforme électronique de Zero Labs pourra être installée en seulement quelques jours sur différents types de véhicules et offrira une autonomie moyenne de 378 kilomètres en une seule charge. Zero Labs a indiqué que la plateforme sera disponible au printemps 2021. En revanche, les prix exacts ne sont pour l’instant pas encore disponibles, mais on imagine qu’ils seront plus abordables par rapport à l’achat d’un véhicule électrique neuf.

La pollution des véhicules est devenue une vraie préoccupation pour les pays du monde entier. En France, la règlementation va changer dès 2040. En effet, à cette date, le pays interdira la vente de tout véhicule à carburant fossile. Par conséquent, la plupart des constructeurs comme Audi, Toyota et même Ferrari accélèrent leur transition vers des véhicules 100% électriques. Elon Musk a même lancé une compétition pour trouver la meilleure technologie de capture du carbone, ce qui permettrait de grandement réduire les émissions. Le milliardaire donnera 100 millions de dollars à celui qui trouve la meilleure technologie.

