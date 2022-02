Uncharted : apparition surprise d’un 2e Nathan Drake

Uncharted a un caméo surprenant – Crédit : Sony Pictures

Uncharted est au cinéma depuis le 16 février. Initialement pensé comme un film sur les jeunes années de James Bond, Tom Holland incarne l’aventurier imaginé par les équipes de Naughty Dog. Accompagné de Mark Wahlberg, l’interprète de Sully, le comédien délivre une performance saluée par les fans du personnage. Et pour tenir le coup face à son collègue, l’acteur s’est entraîné encore plus intensément ! Mais saviez-vous qu’un autre Nathan Drake se cache dans Uncharted ? Car Nolan North, le doubleur de l’aventurier dans la franchise vidéoludique, fait une apparition. On vous dit tout !

Une apparition surprise dans l’adaptation vidéoludique

Pendant des années, Sony Pictures développait une adaptation de Uncharted. Un projet de longue date s’accompagnant d’autres transpositions comme The Last of Us, toujours de Naughty Dog, bientôt sur HBO Max. Beaucoup de fans demandaient Nathan Fillion pour le film Uncharted dont la ressemblance avec Nathan Drake n’est plus à prouver. La star de Firefly et Buffy contre les vampires peut même être aperçue dans un court-métrage Uncharted sur YouTube.

Mais dans le long-métrage Uncharted, pas de Nathan Fillion. En revanche, Nolan North, doubleur de Nathan Drake dans les jeux, croise la route de l’itération de Tom Holland.

Le doubleur de Nathan Drake fait une apparition surprise

Le doubleur de Nathan Drake apparaît dans le film ! – Crédit : Sony

Après avoir survécu à la chute d’un avion pour les Philippines, Nathan Drake et Chloe se retrouvent au sommet d’une caisse de provisions. Les aventuriers atterrissent près d’une petite île puis nagent vers la terre ferme. Ils croisent la route de plusieurs familles en train de se détendre au soleil dont un homme. Il s’adresse à eux et Nathan Drake explique qu’il vient de tomber d’un avion avec Chloe. Ce à quoi leur interlocuteur répond : « Quelque chose comme ça m’est arrivé une fois ».

Vous l’aurez compris, cet homme croisé sur la plage est Nolan North. Dans Uncharted 3 : Drake’s Deception, l’aventurier vit une expérience similaire à celle traversée par la jeune version de Tom Holland.

Source : CBR