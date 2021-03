Uncharted : Tom Holland a peur d’avoir raté son interprétation de Nathan Drake

Le jeune britannique incarne dans le film Nathan Drake, le héros de la franchise. Initialement, le rôle devait être joué par Mark Whalberg. Mais l’adaptation d’Uncharted a été retardée par de nombreux problèmes et l’acteur a vieilli. Sony a donc décidé de faire appel à la star du MCU Tom Holland. Mais l’acteur n’est pas sûr d’avoir été à la hauteur des attentes.

Tom Holland dans la peau de Nathan Drake – Crédit : Sony Pictures

Holland est-il très humble, ou les fans d’Uncharted doivent-ils vraiment s’inquiéter ? L’interprète de Nathan Drake s’est en tout cas montré très critique au sujet de son travail. Il explique être en quelque sorte tombé dans le piège de l’acteur trop soucieux de son image à l’écran. « Je pense qu’il y a des éléments de ma performance dans Uncharted où je suis tombé dans ce truc de je veux avoir l’air bien maintenant. Je veux que ce soit mon moment cool. ». Il ajoute que parfois, il s’est peut-être trop concentré sur sa façon de se tenir et le fait de montrer ses « biceps bombés ». « C’était une erreur et c’est quelque chose que je ne referai probablement plus jamais. », confie-t-il.

Le film Uncharted comprendra en effet beaucoup de scènes d’action. Holland a d’ailleurs confié que celles-ci étaient les meilleures de sa carrière. Venant de celui qui incarne Spider-Man depuis plusieurs années, ces propos sont assez prometteurs. Mais ce rôle de Nathan Drake est très loin du juvénile Peter Parker. « Je devais jouer ce gars très dur, très stoïque – en gros être Mark Wahlberg. », explique l’acteur.

Il est néanmoins un peu tôt pour en conclure que Tom Holland a raté sa performance dans Uncharted. L’acteur n’a en effet pas encore vu le film. Il faudra être patient pour savoir si Holland a été trop dur avec lui-même. Spider-Man 3 étant prioritaire, Uncharted ne sortira qu’en février 2022. L’acteur britannique décrit l’adaptation comme un mélange d’Indinana Jones et de James Bond. Le film racontera les origines et l’évolution de Nathan. Mark Whalberg y incarne finalement Sully, le mentor du héros d’Uncharted.

Source : MOVIEWEB