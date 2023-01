The Last of Us : un easter egg très subtil d’Uncharted se cache dans l’épisode 2

Fraîchement diffusé, l’épisode 2 de The Last of Us contient une référence au jeu Uncharted 4: A Thief’s End, réalisé également par Neil Druckmann. Celle-ci est toutefois très difficile à repérer même pour les joueurs chevronnés. Le studio de développement a finalement vendu la mèche sur Twitter.

The Last of Us est actuellement en cours de diffusion. La série adapte le jeu vidéo éponyme en prenant quelques libertés narratives. Et pour veiller au grain, Neil Druckmann officie en tant que créateur, scénariste et producteur. Le réalisateur du jeu est même passé derrière la caméra pour réaliser l’épisode 2 qui a dégommé des records d’audience. Au milieu d’une séquence, Druckmann s’est arrangé pour rendre hommage à un autre de ses bébés : Uncharted 4: A Thief’s End.

Sorti en 2016, ce volet met à nouveau en scène l’aventurier Nathan Drake qui fait cette fois-ci équipe avec son frère Sam Drake qu’il pensait mort. C’est justement à lui que Druckman, scénariste et réalisateur du jeu, a voulu adresser un clin d’œil dans The Last of Us. Un easter egg tellement subtil que personne ou presque n’y a prêté attention en visionnant l’épisode. À tel point que Naughty Dog s’est résolu à faire un tweet où il vend la mèche.

Quand la série The Last of Us rend hommage à Uncharted

À la fin de l’épisode 2 (attentions spoilers), nous apprenons que Tess est infecté par le cordyceps après avoir été mordu au musée par un claqueur. Afin de permettre à Joel et à Ellie de fuir, elle décide de barrer la route à l’horde d’infectés en faisant tout exploser. Pour ce faire, elle utilise (non sans mal) un briquet de type Zippo orné de l’inscription 76 et d’une grosse étoile.

“Le briquet de Tess dans l’épisode de The Last of Us vous a-t-il semblé familier ? Il s’inspire du briquet de Sam Drake dans Uncharted 4: A Thief’s End”, révèle le studio de développement. De quoi provoquer une vague d’enthousiasme sous la publication Twitter, les joueurs étant férus de ce type de clin d’œil. “Cest super je n’avais pas fait attention”, applaudit un internaute. “Je n’avais pas remarqué ça omg !!!! Alors, quand arrive Uncharted 6 avec Sam Drake ?”, interroge une autre utilisatrice opportuniste.

UNCHARTED fans: Did Tess's lighter from last night's episode of #TheLastOfUs look familiar? 👀 It was modeled after Sam Drake's lighter from UNCHARTED 4: A Thief's End! pic.twitter.com/kAlAc8t94Z — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 23, 2023

Pour rappel, la série The Last of Us est diffusée en France sur Amazon Prime Video, à raison d’un nouvel épisode par semaine.