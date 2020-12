Une McLaren 720S utilise un kit carrosserie imprimé en 3D

Le style ne va certainement pas convenir aux goûts de chacun, mais la technologie qui se cache derrière est intrigante.

1016 Industries McLaren 720S – Crédit : 1016 Industries / Carscoops

Nous avions déjà pu vous parler d’une McLaren 720S qui a fait la course contre une Tesla Model S P100D sur 400 mètres. La version d’aujourd’hui est bien différente, puisqu’il s’agit d’une McLaren 720S avec des pièces imprimées en 3D. 1016 Industries fournit des pièces sous forme de kit pour personnaliser sa voiture. D’autres comme CVS ENGINEERING vendent des kits pour fabriquer votre propre Tesla Cybertruck sur eBay.

La McLaren 720S personnalisée avec des pièces imprimées en 3D

L’avant de cette version personnalisée est très différent de celui du modèle original. En effet, on retrouve deux grandes ouvertures de chaque côté du pare-chocs de la McLaren 720S. De plus, la voiture semble ne plus avoir de phares.

La voiture ne semble pas complètement terminée. En effet, peut voir un câblage exposé au niveau des rétroviseurs et de la peinture manquante. 1016 Industries devrait vendre un kit de carrosserie imprimé en 3D en 2021. Il serait limité à 30 unités et les informations sur les prix doivent encore être annoncées par la société. Un kit carrosserie imprimé en 3D pourrait s’avérer très utile pour les propriétaires de voitures qui veulent personnaliser le look de leur véhicule. Il pourrait aussi être utilisé pour remplacer une partie endommagée de la carrosserie à moindre coût après un accident de la route.

Pour l’instant, il est indiqué que ce kit de carrosserie est très sûr pour l’utilisation sur la route, car le matériau utilisé pour imprimer la carrosserie de la voiture est assez solide et résistant pour encaisser un impact violent. « Intégrer la technologie d’impression 3D à notre processus de production présente ses propres défis. Bien que le matériau ne soit pas très adapté sur le long terme, nos tests ont prouvé que ce kit carrosserie peut être monté en toute sécurité dans une McLaren 720S. », a déclaré Peter Northrop, PDG de 1016 Industries.

Source : carscoops