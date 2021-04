Une petite révolution arrive sur les écrans de smartphones

Alors que les écrans occupent de plus en plus de place sur la face avant des smartphones, les constructeurs cherchent des solutions pour placer la caméra avant de manière esthétique. Elle devrait bientôt disparaître derrière l’écran.

Les écrans de téléphones sont de plus en plus grands, de plus en plus beaux et ils occupent toute la face avant. Toute ? Non ! Un petit recoin résiste encore et toujours à l’envahisseur. Apparu il y a quelques années, le « notch », ou l’encoche consiste à sacrifier une petite partie de l’écran afin d’y loger l’appareil photo et/ou quelques capteurs.

Crédit : Twitter / @oppomobileindia

Des variantes ont été mises en place afin de réduire l’impact sur l’écran. Le poinçon, la caméra rétractable sont des exemples de solutions mis en place pour récupérer la place pour l’affichage. Une autre solution serait de placer la caméra derrière l’écran, ce qui est techniquement possible avec les afficheurs OLED.

Des prototypes peu convaincants

Oppo et Xiaomi ont présenté leurs prototypes à la MWC 2019 à Shanghai. Si ces derniers paraissaient fonctionnels malgré une image de moins bonne qualité au niveau du capteur, les fabricants ont avoué que la technologie n’était pas prête pour la production à grande échelle.

De son côté, ZTE a décidé de prendre de vitesse les concurrents et a sorti le ZTE Axon 20 5G. Malheureusement si le concept a le mérite d’exister, le résultat est très décevant. Certes, le capteur est masqué, mais le mini écran indépendant censé cacher l’objectif est plein de défauts. Des pixels visibles à l’œil nu et une colorimétrie catastrophique surtout sur fond clair rendent grossière la tentative de dissimulation.

La difficulté dans cette technologie est de faire passer la lumière au travers des pixels de la dalle et de créer un algorithme capable de reconstituer une image de qualité dans ces conditions.

Samsung et Xiaomi seraient prêts pour 2021

Une personne bien connue pour ses « leaks » Samsung affirme que le Fold 3 pourrait sortir avec la technologie UPC (Under Panel Camera). Un peu plus tôt dans l’année, la marque elle-même avait indirectement révélé, avec le teaser des nouveaux PC portables, que ses écrans OLED auraient de forts taux de rafraichissement et le support UPC.

De son côté, Xiaomi annonce avoir terminé de préparer sa 3e génération d’UPC qui permettrait une intégration totale et sans compromis de la caméra sous l’écran. Selon le constructeur, il aurait mis au point une nouvelle disposition des sous pixels permettant au capteur de recevoir suffisamment de lumière sans sacrifier la résolution de l’affichage principale au-dessus. Selon Ice Universe, le Xiaomi Mix 4 pourrait embarquer cette nouvelle technologie.

Toujours selon la même source, Oppo, Vivo et ZTE seraient également sur le point de proposer de nouveaux affichages complets. L’année 2021 marquera peut-être le début de la fin du « notch » moqué à sa sortie et omniprésent de nos jours.

Source : BGR