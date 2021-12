Une scène coupée d’Indiana Jones dévoilée, Tesla présente son Cyberquad pour enfants, on en sait plus sur la Purosangue de Ferrari, c’est le récap’

Une scène coupée des Aventuriers de l’Arche Perdue partagée sur Youtube, Tesla commercialise enfin son Cyberquad mais que pour les enfants, le Purosangue de Ferrari se dévoile, c’est le récap’ du jour.

Une scène de combat épique coupée au montage dans Indiana Jones

Dans le premier volet de ses aventures, Les Aventuriers de l’Arche Perdue, Indiana Jones se retrouve face à un assassin armé d’un cimeterre et cette scène de combat aurait dû être épique. En effet, des rushes de la répétition dévoile que l’archéologue devait se défendre à l’aide de son fouet. Mais Harrison Ford, épuisé et atteint de dysenterie pendant le tournage, a proposé la fin de combat plutôt comique que l’on connait tous, où l’aventurier choisit de sortir son pistolet pour abattre son adversaire. Cette scène improvisée s’avère être probablement l’une des plus célèbres de sa carrière.

Harrison Ford met fin prématurément (et comiquement) à la scène de combat à l’épée dans Indiana Jones : Les Aventuriers de l’Arche perdue (Crédits image : Lucasfilm)

Tesla présente son Cyberquad for Kids

Deux ans après la présentation de son Cyberquad, Tesla dévoile son quad électrique pour enfants, vendu pour l’instant uniquement aux États-Unis au prix de 1900$. Conseillé aux enfants de 8 ans et plus, le mini Cyberquad peut atteindre les 16km/h et offre une autonomie de 24 km grâce à sa batterie lithium-ion amovible de 36 V. Tesla a précisé que les commandes devraient être expédiées d’ici 2 à 4 semaines.

Le Tesla Cyberquad – Crédit : Tesla



Le SUV Ferrari se dévoile

La Purosangue (pur-sang en italien) de Ferrari a été aperçue sous sa forme finale au cours d’un test : le prochain Ferrari SUV propose des traits sportifs et un design élégant. Des ouvertures dans le camouflage des deux côtés du prototype laissent supposer que l’un est pour le carburant et l’autre pour l’électricité. Le SUV pourrait donc être doté d’un système hybride rechargeable. Ferrari devrait dévoiler officiellement la Purosangue dans le courant de 2022 et le lancement devrait avoir lieu en 2023. `

