Une série God of War serait en préparation chez Amazon

Les aventures de Kratos pourraient bientôt arriver sur petit écran. Amazon Prime Video serait en négociations avec PlayStation pour créer une série God of War, l’une des franchises les plus mythiques de PlayStation.

Après la série Fallout avec Jonathan Nolan qui réalisera le premier épisode cette année, Amazon s’intéresserait à God of War. Débutée en 2005 avec la sortie du premier jeu, la franchise s’est rapidement établie comme l’une des plus importantes de PlayStation. Le dernier opus en date, God of War, est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 4. Le jeu a d’ailleurs été porté sur PC cette année en 4K avec le DLSS.

Kratos et Atreus dans God of War – Crédit : Sony

D’après un nouveau rapport de Deadline, Amazon Prime Video serait en négociations avec PlayStation pour créer une série live-action basée sur God of War. Il ne serait donc plus qu’une question de temps avant de voir Kratos et son fils Atreus débarquer sur petit écran.

La série God of War d’Amazon est en cours de négociations avec PlayStation

Selon les informations de Deadline, les créateurs de la série The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, ainsi que le créateur de la série La roue du temps, Rafe Judkins, seraient intéressés de participer à la production de la série God of War.

De plus, Sony Pictures Television et PlayStation Productions participeraient également comme c’est le cas pour tous les projets basés sur les franchises PlayStation. Si les négociations aboutissent à la création de l’adaptation, God of War sera probablement l’une des séries les plus attendues d’Amazon Prime Video. Elle rejoindra aussi la liste des adaptations de franchises PlayStation qui s’allonge progressivement.

En effet, HBO prépare de son côté une série The Last of Us avec une sortie prévue en 2023. Il ne faut pas non plus oublier le film Ghost of Tsushima qui sera réalisé par Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick. Le film Uncharted avec Tom Holland vient de sortir le mois dernier au cinéma avec des avis mitigés.

En ce qui concerne God of War, le prochain opus est attendu pour cette année sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Le développeur Santa Monica Studio a d’ailleurs confirmé que Thor de God of War Ragnarök sera un personnage fort et pas un bodybuilder à la Marvel.

Source : IGN