Une Tesla à 25 000$, voilà ce qu’est en train de préparer Elon Musk

Elon Musk annonce la Tesla à 25 000 $ lors du Battery Day – Crédit : Tesla

La conférence Battery Day s’est tenue il y a seulement quelques heures. Elle était dédiée aux nouvelles technologies sur lesquelles Tesla travaille pour la conception des batteries de ses voitures électriques. Outre des annonces très intéressantes telles qu’une nouvelle batterie 6 fois plus performante et la présentation de la Tesla Model S Plaid capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, Elon Musk avait réservé une surprise. Le PDG de Tesla a confirmé qu’une voiture électrique à 25 000 dollars est en préparation et qu’elle devrait être disponible d’ici 3 ans.

Réduire le coût de production du kilowattheure de 56 % est l’un des objectifs de Tesla

Actuellement, la voiture entrée de gamme de Tesla est la Model 3. Son prix de base est de 33 690 $. Ainsi, cette nouvelle Tesla promise il y a quelques heures représente une baisse d’environ 10 000 $, ce qui est plutôt conséquent. Pour pouvoir proposer une réduction de prix aussi drastique, Elon Musk a expliqué que le coût de production des batteries va diminuer à l’avenir grâce à la mise en place de nouvelles technologies.

Pour le constructeur automobile, l’objectif est de réduire de 56 % le coût de production d’un kilowattheure. La batterie étant le composant le plus onéreux des voitures électriques modernes, cela permettrait enfin de proposer des véhicules à un prix plus accessible, en l’occurrence 25 000 $, sans pour autant compromettre leur autonomie.

Bien entendu, cela ne se fera pas du jour au lendemain. D’après Elon Musk, il faudra patienter au moins 3 ans avant de pouvoir atteindre ces objectifs. De plus, il a aussi expliqué que le nombre de pièces différentes sur cette nouvelle Tesla entrée de gamme va fortement réduire. Tandis que la Model 3 possède 79 pièces de moins que la Model Y, la prochaine Tesla devrait en avoir 379 de moins. Pour y parvenir, le constructeur utilise simplement des machines capables de mettre au point de plus grandes pièces au lieu de plusieurs petites. Tous ces facteurs réunis permettraient à Elon Musk de commercialiser une Tesla à 25 000 $. Bien entendu, il ne s’agit pour l’instant que d’une promesse et non d’une confirmation.

Source : Slash Gear