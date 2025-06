Une version de Windows 11 pensée pour les gamers : ce qu’il faut retenir

Microsoft et Asus Republic of Gamers (ROG) dévoilent ensemble une nouvelle console portable, la Xbox Ally, qui inaugure une version de Windows 11 repensée spécifiquement pour les joueurs.

© Envato

Windows 11 pour les joueurs

Plutôt que d’adopter un système propriétaire comme SteamOS, Microsoft a choisi de retravailler son propre Windows 11. Sur la Xbox Ally, le système démarre non pas sur un bureau classique, mais sur une interface Xbox allégée. Aucun élément superflu n’est lancé en arrière-plan : ni barre des tâches, ni fenêtres de productivité. Cette approche vise à libérer un maximum de ressources pour le jeu, tout en améliorant l’autonomie de la console.

Malgré cela, les utilisateurs peuvent toujours retrouver l’environnement complet de Windows 11, avec son bureau traditionnel, s’ils le souhaitent. Cette dualité rappelle l’esprit de SteamOS, qui permet également un retour à un système GNU/Linux complet.

Une Xbox portable qui accueille toutes les plateformes

Xbox Ally conserve les atouts de Windows, à commencer par sa compatibilité avec une multitude de boutiques de jeux : Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Battle.net… Tous ces titres seront regroupés dans une nouvelle application Xbox, qui devient le centre névralgique de l’expérience PC chez Microsoft. Elle offrira une bibliothèque unifiée de tous vos jeux, quel que soit leur origine.

Microsoft prévoit d’étendre cette nouvelle version de l’application Xbox à tous les PC tournant sous Windows 11. Une mise à jour sera proposée courant 2026 pour les appareils compatibles, notamment les consoles portables de MSI, Lenovo et Asus déjà équipées de Windows.

Une intégration complète des services Microsoft

Les services comme le PC Game Pass et le cloud gaming sont pleinement intégrés dans cette nouvelle mouture de Windows. Les joueurs pourront accéder à leurs jeux en streaming ou les installer localement depuis l’application Xbox. Le programme Xbox Play Anywhere est lui aussi mis en avant. Un seul achat permet de jouer sur toutes les plateformes compatibles (Xbox, PC, cloud), avec synchronisation automatique des sauvegardes et des succès.

Pour un accès protégé à la console, le traditionnel écran de verrouillage est remplacé par un système de déverrouillage par code via la manette, identique à celui des consoles Xbox.

Source : Frandroid