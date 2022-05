Vello Bike+ : un vélo électrique pliable qui bat des records de légèreté

Vello Bike+ © Vello

Le vélo électrique a le vent en poupe. Selon l’Union Sport & Cycle, il s’est vendu en France près de 2,8 millions de vélos en France en 2021, dont 660 000 étaient des vélos à assistance électrique (VAE). Une progression de près de 30 %, rien qu’en un an. De nombreuses marques s’arrachent un marché qui explose, à l’instar de Vello, déjà détenteur du record du vélo électrique pliant le plus léger du monde avec le Bike. La marque Autrichienne vient donc de dévoiler son successeur, qui peut donc se targuer d’être désormais le nouveau vélo électrique pliable le plus léger au monde : le Bike+.

Seulement 9,9 kg sur la balance pour le Bike+

Le Vello Bike+ ne pèse cette fois que 9,9 kg grâce, notamment, à son cadre en titane de 1,9 kg. Il se plie en l’espace de 8 secondes seulement, précise la marque, pour n’occuper une fois replié qu’un volume de 57 x 79 x 29 cm. Il profite en outre de roues de 20 pouces, pour une plus grande stabilité, avec des pneus Schwalbe Kojak. Les freins à disque sont hydrauliques.

La partie électrique de ce modèle est emportée par un moteur Zehus, capable de développer jusqu’à 40 Nm et situé au niveau du moyeu arrière. Bien qu’il ne fasse pas partie des plus puissants du marché, le Vello Bike+ et sa batterie de 173 Wh promet une autonomie de 50 km minimum au niveau d’assistance maximale. À ce sujet, le dispositif Kinetic Energy Recovery System (KERS) est intégré, permettant de recharger la batterie lors du rétropédalage et promettant — sur le papier bien sûr — une autonomie « illimitée ». L’assistance est gérée par un capteur de pente.

Le Vello Bike+ profite en outre d’une solution single speed et d’une courroie Gates en carbone pour optimiser son poids. Le Bluetooth est intégré, permettant de l’utiliser avec un smartphone et les applications qui vont avec, de localiser le vélo, de paramétrer l’assistance ou de verrouiller le moteur pour plus de sécurité.

En revanche, le tarif du Bike+ n’a pas encore été annoncé par Vello. Le modèle actuel, qui pèse 12,9 kg sur la balance, est affiché à 4 490 € sur le site du constructeur. Un tarif situé aux alentours des 5000 € ne nous apparaît donc pas improbable.

